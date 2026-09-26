आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स: 60 मिनट की जंग में जीत की रणनीति, मैथ्स-रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे करें सॉल्व

जागरण संवाददाता, मथुरा। कैलेंडर पर तारीखें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बैंकिंग करियर का सपना देख रहे लाखों युवाओं की धड़कनें भी तेज हो चुकी हैं। मंजिल सामने खड़ी है और रास्ते में बचे हैं महज 15 दिन। 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाली आइबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है, जहां 11403 पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच सीधी होड़ मची है। परीक्षा हाल की घड़ी केवल 60 मिनट की मोहलत देगी और सामने होंगे पूरे 100 सवाल।

बैंकिंग एक्सपर्ट्स की मानें तो यह वक्त ज्ञान के नए पहाड़ खड़े करने का बिल्कुल नहीं है। अक्सर अभ्यर्थी आखिरी समय में नई किताबें खोलकर या मुश्किल टापिक्स के जाल में उलझकर अपनी पुरानी मेहनत पर पानी फेर लेते हैं।

असली बाजीगर वही बनता है, जो नया पढ़ने के बजाय अपनी कमजोर कड़ियों की मरम्मत करने और पहले से तैयार हथियारों को धार देने पर फोकस करता है। परीक्षा की तैयारी के साथ समय प्रबंधन होगा बड़ी चुनौती इस निर्णायक मोड़ पर माक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र ही सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक साबित होते हैं। माक टेस्ट में अभ्यर्थी को अपनी गलतियों का एक्सरे करना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन सा सवाल बेवजह समय खा गया, कहां जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हुई और किस सवाल को छूना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए अपनी एक छोटी मिस्टेक नोटबुक बनाकर उसमें अपनी बार-बार होने वाली गलतियों को दर्ज करते रहना चाहिए, ताकि एग्जाम हाल में वही चूक दोबारा न दोहराई जाए।