Mathura: नीम के पेड़ में हाईटेंशन का करंट, एक की मौत, दो की हालत गंभीर, बारिश से बचने के लिए खड़े थे बाइक सवार

नीम के पेड़ के नीचे खड़े बाइक सवार पानी से बच रहे थे। लेकिन मौत का झपट्टा बिजली ने मार दिया। एक की मौके पर ही मौत हो जाने से स्वजन में कोहराम मच गया। बिजली विभाग और प्रशासन लगातार अपील करता रहा है कि बारिश के दौरान पेड़ और बिजली के खंभाें के नीचे खड़े नहीं हों। इस घटना में मृतक के भाई समेत दो की हालत गंभीर है।

मथुरा- नीम के पेड़ में हाईटेंशन का करंट, एक की मौत

Your browser does not support the audio element.

मथुरा, जागरण संवाददाता। मथुरा में मंगलवार सुबह तेज वर्षा के दौरान पेड़ के नीचे खड़े हुए तीन युवक पेड़ के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। एक की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि मृतक के भाई समेत दो की हालत गंभीर है। बारिश के बाद पेड़ के नीचे खड़े थे घटना सुबह करीब सात बजे की है। जमुनापार स्थित हयातपुर गांव निवासी रोहित अपने भाई मोहित के साथ बाइक से महावन जा रहे थे। रास्ते में तेज वर्षा होने लगी तो रोहित और मोहित नगला खेमा गांव के पास एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी बीच वहां गढ़ी हयातपुर निवासी सुनील भी साइकिल से पहुंच गया। पेड़ के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजरी हैं। तारों से चिंगारी उतरी और करंट उतर आया। तीनों उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां मोहित की मृत्यु हो गई। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप रोहित और सुनील की हालत काफी गंभीर है। मोहित के स्वजन जमुना पार थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। सूचना पर विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता सिद्धार्थ रंजन भी पहुंच गए। मोहित के पिता गुड्डू की शिकायत पर बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

Edited By: Abhishek Saxena