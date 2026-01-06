हेमा मालिनी अलग ही अंदाज में आईं नजर, किया सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ; खिलाड़ियों ने दिखाया दम

जासं, मथुरा। सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को गणेशरा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा 2025-26 का दीप प्रज्वलन कर व गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया। बच्चों के बीच वे अलग ही अंदाज में नजर आईं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिले की खेल प्रतिभाएं यहीं न रुकें बल्कि कामनवेल्थ व ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करें।

सांसद ने बालिका कबड्डी के मुकाबले का आनंद लिया और बालिका दौड़ का शुभारंभ किया। स्पर्धा में जिले की पांचों विधानसभाओं से चयनित खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। जिला क्रीड़ा अधिकारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि बैडमिंटन सब-जूनियर वर्ग में सुमित सैनी व विशाखा, जूनियर में नवीन व किशोरी कुमारी और सीनियर में मोहित व लवीना सिंह विजेता रहे।

डबल्स मुकाबलों में मोहित-सुमित, नवीन-यथार्थ, गार्गी-छवि, हिमांशु-निश्छल और इस्मिता-एकता की जोड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारोत्तोलन में अंशुमान (49 किग्रा), सुमित कुमार (73 किग्रा) और सीनियर वर्ग में विवेक कुमार (73 किग्रा) ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कुश्ती बालक वर्ग में प्रशांत, जीतेंद्र, प्रेमखान, लोकेश, शादाब, दलवीर, कृष्णा, अजय और उमेश अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम रहे।

वहीं बालिका वर्ग में अभिलाषा मलिक, स्वेच्छा, दिया, वर्षा सिंह, हेमलता, दीपिका और खुशी परिहार ने बाजी मारी। एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ में अनुराग, यश चौधरी, लोकेश, भावना, चंचल और राधा प्रथम रहे। 800 मीटर में रंजना, गौरी पाठक, अवनी और आदित्य ने जीत दर्ज की। ऊंची कूद में ऋषभ, जयप्रकाश और सचिन, जबकि जैवलिन थ्रो में गौरव, राहुल और प्रवेश ने प्रथम स्थान पाया।