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बरसाना : लाडली जी मंदिर में हरियाली तीज पर स्वर्ण हिंडोले में विराजे श्रीराधा-कृष्ण, मनमोहक छवि देख झूमे श्रद्धालु

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:12 PM (IST)

बरसाना के लाडली जी मंदिर में हरियाली तीज पर राधा-कृष्ण को स्वर्ण हिंडोले में झुलाया गया। हरे वस्त्रों में सजे प्रिया-प्रियतम के दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हो गए, मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा।

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HighLights

  1. लाडली जी मंदिर में हरियाली तीज उत्सव मनाया गया।

  2. राधा-कृष्ण को स्वर्ण हिंडोले में झुलाया गया।

  3. हरे वस्त्रों में सजे प्रिया-प्रियतम के अलौकिक दर्शन हुए।

संवाद सूत्र, बरसाना। श्रीबृषभानु की पौरी रचै है हिडोरना, गौर श्याम धारन कौ लहरिया झूलत लहरै लैत। शनिवार को लाडली जी मंदिर में हरियाली तीज के पर्व पर बृषभानु नंदनी को स्वर्ण हिंडोले में झूला झूलाया गया।

हरियाली तीज पर ब्रह्मांचल पर्वत पर छाई हरी छटा के बीच स्थित लाडली जी मंदिर का मनोरम दृश्य अलग ही नजर आ रहा था। सुबह आठ बजे मंदिर के सेवायतों द्वारा राधाकृष्ण के श्रीविग्रह को गर्भगृह से बाहर जगमोहन में स्थित सोने चांदी से जड़ित स्वर्ण हिंडोले में विराजमान कराया।

Barsana ladli ji ke darshan ka time (1)

हरे वस्त्रों से सुसज्जित मनमोहनी शृंगार में प्रिया प्रियतम की झांकी अलौकिक व अदभुत नजर आ रही थी। सेवायतो द्वारा बृषभानु नंदनी को छप्पन तरह के व्यंजनों से भोग लगाया गया। बृषभानु नंदनी के दिव्य दर्शन कर श्रद्धालु खुद को कृतार्थ मान रहे थे। पूरा मंदिर परिसर राधाकृष्ण के जयकारों से गूंज रहा था। सावन के मल्हारो गीत के मध्य बृषभानु नंदनी नंदलाल के साथ झूला झूल रही थीं ।

Barsana ladli ju (1)

सेवायत सखी भाव में प्रिया प्रियतम को झोटा दे रहे थे। हरियाली तीज के पर्व पर कस्बे के दानगढ़, विलासगढ़, राम मंदिर, मान मंदिर, रस मंदिर, गहवरवन, कुशल बिहारी जी मंदिर, श्यामाश्याम मंदिर, गोपाल जी मंदिर, कीर्ति मंदिर आदि तमाम मंदिरों में ठाकुर जी के श्रीविग्रह को झूला झुलाया गया। सेवायत जगदीश गोस्वामी ने बताया कि रविवार से रोजाना शाम को राधारानी स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होकर दर्शन देंगी।


सफेद छतरी से बरसाई श्रीराधा ने कृपा

हरियाली तीज की संध्या पर राधारानी की शोभायात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। शोभायात्रा को मंदिर के गर्भगृह से नीचे परिसर में बनी संगमरमर की सफेद छतरी में लाया गया। गोस्वामी समाज के युवक डोले को कंधों पर उठाकर राधारानी के जयकारे लगाते चल रहे थे।

Barsana ladli ju

वहीं डोले के साथ चल रहे गोस्वामीयों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण किया जा रहा था। बैंड बाजों के साथ राधारानी की शोभायात्रा सफेद छतरी में पहुंची। राधाकृष्ण के श्रीविग्रह को सफेद छतरी में विराजमान किया गया।