ठाकुर बांकेबिहारी के फूलबंगला दर्शन का आज अंतिम दिन, हरियाली तीज पर स्वर्ण हिंडोले में देंगे दर्शन

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारीजी की सेवा परंपरा की जो शुरुआत उनके प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास ने शुरू की थी, आज भी परंपरा के अनुसार सेवायतों द्वारा निभाई जा रही है। ठाकुरजी का हर उत्सव साल में एक ही दिन होता है। लेकिन, गर्मी के दिनों में ठाकुरजी को राहत देने के लिए फूलबंगला की सेवा 108 दिन होती है। लेकिन, इस बार अधिकमास के चलते 28 दिन फूलबंगला अधिक सजे। तो इस वर्ष ठाकुर बांकेबिहारीजी ने गर्मी के दिनों में 137 दिन फूलबंगला में विराजित होकर भक्तों को दर्शन दिए।

मंदिर में फूलबंगला में विराजित आराध्य के दर्शन अब बुधवार हरियाली अमावस तक ही संभव हो सकेंगे। इसके बाद अगले साल ही ठाकुरजी फूलबंगला में भक्तों को दर्शन देंगे। 29 मार्च को शुरू हुई ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में फूलबंगला सजाने की प्रक्रिया चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 29 मार्च को शुरू हुई ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में फूलबंगला सजाने की प्रक्रिया 12 अगस्त बुधवार को हरियाली अमावस पर खत्म हो जाएगी। गर्मी में ठाकुरजी को शीतलता प्रदान करने के लिए ये परंपरा स्वामी हरिदास ने ही शुरू की थी। परपंरा का निर्वहन आज भी मंदिर में हाे रहा है। लेकिन, इस फूलबंगला की सजावट में आधुनिकता का तड़का लग चुका है। पहले केले के तने और पत्तियों से बंगला सजाए जाते थे। लेकिन, आज विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग होने के साथ पूरे परिसर को दिव्य और भव्य बनाया जाता है।

फूलबंगला हरियाली अमावस तक सजाए जाते हैं कामदा एकादशी से शुरू होने वाले ये फूलबंगला हरियाली अमावस तक सजाए जाते हैं। इस बीच एक दिन अक्षय तृतीया के दिन फूलबंगला नहीं सजता। ऐसे में सीजन में 109 दिन में कुल 218 फूलबंगला की सेवा भक्तों द्वारा की जाती है। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण फूलबंगला 28 दिन अधिक सजाए गए। तो पूरे सीजन के 137 फूलबंगला सजे। अब फूलबंगला सेवा करने वाले भक्तों की लालसा अधूरी ही रह गई, एेसे भक्तों ने अगले साल के लिए अपनी सेवा की बुकिंग करवाना शुरू दी है।

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