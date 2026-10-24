वृंदावन में एकांत साधना के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा जर्मन भक्त, हाग्लाका को उतारने के लिए उटकी रहीं पुलिस की सांसें

जागरण संवाददाता, वृंदावन। इस्कान से जुड़ा जर्मनी का एक भक्त शुक्रवार को रुक्मिणी विहार कालोनी में बनी पानी की टंकी पर साधना करने पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो सन्न रह गए। पुलिस ने आधा घंटे के बाद उसे किसी तरह समझाकर नीचे उतारा गया।

साधना करने वाले युवक की पहचान जर्मनी के 26 वर्षीय हाग्लाका के रूप में हुई। युवक ने बताया वह एकांत में साधना करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा था। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। कार्तिक मास पर साधना के लिए विदेश से इस्कान भक्त बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं।