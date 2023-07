Mathura News: अंतरराज्यीय गिरोह के आठ बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, चार गोली से हुए घायल; दबोचे गये साथी

डकैती व लूट की योजना बनाते अंतरराज्यीय बदमाशों से पुलिस का सामना हो गया। दोनों ओर से गोलियां चलीं जिसमें चार बदमाशों पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने चार साथी भी गिरफ्तार कर लिए। सभी बदमाश गोंडा जिले के रहने वाले हैं। बदमाशों के पास से चार तमंचा सात कारतूस छह खोखा एक राड प्लास पेचकस सब्बल लोहे का पाइप बरामद हुआ है।

अंतरराज्यीय गिरोह के आठ बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ में चार गोली से हुए घायल व चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा: डकैती व लूट की योजना बनाते अंतरराज्यीय बदमाशों से पुलिस का सामना हो गया। दोनों ओर से गोलियां चलीं, जिसमें चार बदमाशों पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने चार साथी भी गिरफ्तार कर लिए। सभी बदमाश गोंडा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों के समूह को किया गिरफ्तार एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि छह जुलाई को आधी रात के बाद करीब तीन बजे कोसीकलां पुलिस गश्त कर रही थी तभी इंस्पेक्टर अरुण कुमार को सूचना मिली कि नवीपुर स्थित इंडस्ट्रियएल एरिया में बदमाशों का गिरोह किसी बड़ी वारदात की योजना के उद्देश्य से छिपा हुआ है। कुछ देर में एसओजी व सर्विलांस टीम आ गई। इसके बाद पुलिस टीम ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। कई राउंड फायर हुए, जिसमें चार बदमाश पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। इन्हें हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने उनके चार साथियों को भी घेराबंदी कर दबोच लिया। घायलों को उपचार मुहैया कराया गया। बदमाशों के पास से चार तमंचा, सात कारतूस, छह खोखा, एक राड, प्लास, पेचकस, सब्बल, लोहे का पाइप बरामद हुआ है। अंतरराज्यीय गिरोह के हैं बदमाश एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश अंतरराज्यीय गिरोह के हैं। ये धार्मिक शहरों में किराए का मकान लेकर रहते हैं। धार्मिक स्थल, मकान व लेनदेन वाले स्थानों को चिह्नित कर रेकी करते हैं। इसके बाद लूट व डकैती की घटना को अंजाम देकर भाग जाते हैं। टीम में एसओजी प्रभारी राकेश यादव, सर्विलांस प्रभारी विकास शर्मा शामिल रहे। टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार की घोषणा की। गोंडा जिले के थाना मोतीगंज के खौदी निवासी दुखी प्रसाद, मोतीगंज थाने के छजुआ निवासी जितेंद्र कुमार, थाना मनकापुर के डुडाई पुर्वाह जिगनाह बाजार निवासी लवली आजाद व मनकापुर थाना के करौंदी निवासी दिनेश कुमार पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। ये हुए गिरफ्तार गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के सुहाष करमोनी निवासी गोमती व मुन्नालाल, मनकापुर थाना के मुसेगंज निवासी बदलूराम, मोतीगंज थाना के पठान पूर्वाह निवासी जगदीश प्रसाद गिरफ्तार हुए।

