पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का मथुरा दौरा: रमणरेती में गुरुशरणानंद महाराज से लिया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, मथुरा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीन दिवसीय प्रवास पर जिले में आए हैं। अंतिम दिन रविवार की सुबह नौ बजे महावन रमणरेती आश्रम पहुंचे। बटुकों द्वारा मंत्रोच्चारण कर पूर्व राष्ट्रपति को आश्रम में प्रवेश कराया। ठाकुर रमणविहारी के दर्शन करने के बाद वह कार्ष्णि गुरुशरणानंद महाराज से मिलने उनकी कुटिया में पहुंचे।

प्राचीन गुदड़ी में पौधारोपण किया महाराज से आशीर्वाद लेकर सनातन पर चर्चा की। इसके बाद वह वृंदावन वैजयंती आश्रम पहुंचे। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति ने प्राचीन ज्ञान गुदड़ी में पौधारोपण किया। इसके बाद वह राधारमण मंदिर पहुंचे और आराध्य के दर्शन किए।