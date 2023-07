Flood In Mathura: जलस्तर घटा, लेकिन खतरा बरकरार, 29 गांवों के साथ यमुना के किनारे बसीं 150 कालोनियां जलमग्न

Flood In Mathura यमुना का जलस्तर घटा है लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। अभी भी खतरे के निशान से 1.12 मीटर। अभी भी अधिक बह रहा पानी। पानी में डूबकर बर्बाद हुई धान और सब्जी की फसल। गांवों में पानी ने लोगों के घर का सामान नष्ट कर दिया है। प्रशासन लगातार बाढ़ के हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं।

Flood In Mathura: जलस्तर घटा, संकट अभी भी बरकरार

मथुरा, जागरण संवाददाता। यमुना के जलस्तर में मंगलवार सुबह कुछ कमी आई, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। रविवार रात जलस्तर 167.34 मीटर था, सुबह ये 167.12 मीटर रह गया है। खतरे के निशान से अभी भी 1.12 मीटर पानी ऊपर बह रहा है। विश्राम घाट के आसपास का इलाका जलमग्न है। यहां मकानों के अंदर पानी घुस गया था, मंगलवार सुबह जलस्तर घटने से मकानों से पानी बाहर आ गया है। खादर इलाके में हालात खराब यमुना खादर के इलाके में अभी भी स्थिति बेहद खराब है। कालोनियों में पानी घटने के बाद भी घरों में कई फीट पानी है। यहां रहने वाले ज्यादातर परिवार पलायन कर गए हैं। घरों के अंदर रखा सामान पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जिले के 29 गांवों के साथ ही यमुना के किनारे बसीं करीब 150 कालोनियां जलमग्न हो गई हैं। सबसे खराब हालत वृंदावन की है। यहां यमुना खादर में बसी कालोनियां जलमग्न हैं। परिक्रमा मार्ग में अभी भी करीब तीन फीट पानी भरा हुआ है। अधिकमास शुरू, काफी कम रही लोगों की संख्या मंगलवार से अधिकमास प्रारंभ हुआ है, लेकिन बाढ़ के चलते श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की गली नंबर दो में भरे पानी में कुछ कमी आई है, ये गली परिक्रमा मार्ग के जुगल घाट से होकर आती है। ऐसे में श्रद्धालुओं का इस गली से आना-जाना बंद हो गया है। अब श्रद्धालु यहां दूसरे रास्ते से मंदिर पहुंच रहे हैं। गांव से उतरने लगा यमुना का पानी उधर, नौहझील और शेरगढ़ क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों के चारों ओर पानी आ गया है। बाबूगढ़ और छिनपारई गांव सबसे अधिक प्रभावित रहे, इनमें मंगलवार सुबह कुछ पानी कम हुआ है। यहां से काफी ग्रामीणों को निकाल लिया गया है, कुछ ने गांव के ऊंचे स्थानों पर डेरा डाल दिया है। अभी और घटेगा पानी केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, आने वाले समय में जलस्तर घटेगा। हालांकि खतरे के निशान 166 मीटर से ऊपर पानी अगले दो से तीन तक रहेगा।

Edited By: Abhishek Saxena