Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा के सराफा कर्मचारी से 5 किलो चांदी की लूट: मथुरा पुलिस ने लुटेरा दबोचा, दूसरा फरार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    आगरा में एक सराफा कारोबारी के कर्मचारी से पांच किलो चांदी की लूट हो गई। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के पास हुई, जब कर्मचारी मथुरा जा रहा था। शोर मचाने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा के कचहरी घाट निवासी सराफा कारोबारी मनोज कुशवाहा के यहां भांजा जतिन काम करते हैं। सोमवार की सुबह जतिन पांच किलो चांदी लेकर मथुरा कटवाने बाइक से आ रहे थे। सुबह 11.30 बजे रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित रिफाइनरी गेट संख्या नौ के समीप दो बाइकों पर आए चार लुटेरों ने घेराबंदी कर उसे रोक लिया और चांदी से भरा बैग लूट लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाेर मचाने पर जुटी भीड़ ने पकड़ा एक लुटेरा

    जतिन के शोर मचाने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पब्लिक ने चांदी लूटकर भागते हुए लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की तो वह बाइक को तेजी से भगाने लगे। हड़बड़ाहट में एक लुटेरा की बाइक गिर गई। तभी आगे खड़े दारोगा सुरेश चंद्र ने एक लुटेरा को पकड़ लिया। पुलिस अन्य लुटेरों की तलाश में जुट गई है।