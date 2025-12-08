आगरा के सराफा कर्मचारी से 5 किलो चांदी की लूट: मथुरा पुलिस ने लुटेरा दबोचा, दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा के कचहरी घाट निवासी सराफा कारोबारी मनोज कुशवाहा के यहां भांजा जतिन काम करते हैं। सोमवार की सुबह जतिन पांच किलो चांदी लेकर मथुरा कटवाने बाइक से आ रहे थे। सुबह 11.30 बजे रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित रिफाइनरी गेट संख्या नौ के समीप दो बाइकों पर आए चार लुटेरों ने घेराबंदी कर उसे रोक लिया और चांदी से भरा बैग लूट लिया।