बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के बाद महिला श्रद्धालु की मृत्यु, उमस और भीड़ बनी वजह

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में बुधवार की सुबह दिल्ली से दर्शन करने आई 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला उमसभरी गर्मी और भीड़ के दबाव में जैसे तैसे मंदिर के अंदर दर्शन करने तो पहुंच गई। दर्शन के बाद बाहर निकलकर चबूतरे पर बैठ गईं। इसी दौरान वह बेहोश हो गईं।

सुरक्षागार्ड व पुलिस एंबुलेंस में महिला को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंची। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। केयरटेकर व चालक बिना पोस्टमार्टम के ही शव लेकर दिल्ली रवाना हो गए। उमस और भीड़ के दबाव में किए दर्शन, बाहर निकलने के बाद हुई मृत्यु ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में बुधवार की सुबह साढ़े 11 बजे दिल्ली की मधुबन कालोनी निवासी 60 वर्षीय चांदनी सिक्का अपनी केयरटेकर संगीता अवस्थी व कार चालक लक्ष्मीप्रसाद के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं। मंदिर में दर्शन करने के बाद चांदनी सिक्का गेट संख्या चार से बाहर निकलीं और चबूतरे पर बैठकर प्रसाद पाया और पानी भी पिया। इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी चक्कर आने लगे और बेहोश हो गईं।