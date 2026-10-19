बेटी की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता की सड़क हादसे में मौत, मथुरा में हुआ दर्दनाक हादसा

संवाद सूत्र, बरसाना (मथुरा)। बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड बांटने जा रहे पिता की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। 11 नवंबर को उनकी बेटी की शादी होनी है। घर में तैयारियां चल रही थीं। जैंत क्षेत्र के बढ़ौता निवासी नरेंद्र सिंह अपनी बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड बांटने बरसाना जा रहे थे। 11 नवंबर को बेटी की शादी होनी है और परिवार में इसकी तैयारियां चल रही थीं।

बरसाना थाना क्षेत्र के सहार गांव के पास रविवार रात आठ बजे उनकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नरेंद्र सिंह गंभीर घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।