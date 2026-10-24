स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे: खास है यूपी का सोनहलवा, देसी घी की शुद्धता है राया की पहचान

जागरण संवाददाता, मथुरा। राया कस्बे की एक पुरानी, देशी घी की सुगंध से महकती हुई विजय मिष्ठान भंडार की दुकान। यहां आनंद शर्मा अपने पुश्तैनी काम में जुटे हुए हैं। इस काम में वह चौथी पीढ़ी हैं जो सुनहरे तारों से स्वाद का जाल बुन रहे हैं। आप यहां होकर निकले तो आप का इसमें फंसना तय है। स्वाद की सुगंध आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। यह सुगंध है राया के मशहूर सोनहलवा।

आनंद ने बताया कि इस हलवे की शुरुआत लगभग 1970 में उनके दादा, राधेलाल हलवाई ने अपने हुनर और अभ्यास से यहीं राया में की थी। यह स्वाद सिर्फ राया की पहचान है। असली सोनहलवा कहीं नहीं मिलता हाथरस, मथुरा या सादाबाद में सोन पापड़ी तो मिल सकती है, पर यह असली सोनहलवा कहीं और नहीं मिलता। बातचीत के दौरान आनंद ने इसे बनाने की अनोखी कला साझा की। ऐसे बनाते हैं सोनहलवा शुद्ध देसी घी में बराबर मात्रा में बेसन और मैदा भूनकर ठंडा किया जाता है। फिर चीनी की गाढ़ी चाशनी बनाकर उसे पत्थर पर फैलाया जाता है। इसके बाद दो कारीगर मिलकर चाशनी और भुने हुए मिश्रण की लगातार खिंचाई करते हैं। इसे पीटा नहीं जाता, बल्कि इतनी नफासत से खींचा जाता है कि हलवे का एक-एक रेशा अलग और बारीक खिल उठता है।