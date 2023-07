Mathura News: प्रेम मंदिर में बम की अफवाह ने पुलिस को किया परेशान, 30 मिनट तक तलाशता रहा बम निरोधक दस्ता

Mathura Crime News In Hindi पुलिस को जिस वक्त बम की सूचना दी गयी उस समय मंदिर से सभी भक्त जा चुके थे। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया और करीब तीस मिनट तक मंदिर में सघन तलाशी अभियान चला। जब युवक की लोकेशन का पता किया तो वो शराब के ठेके के पास की थी अंदेशा है कि युवक शराबी था।

Mathura News In Hindi: प्रेम मंदिर पर बम की फर्जी सूचना ने पुलिस को छकाया

संवाद सहयोगी, वृंदावन मथुरा। रविवार रात वृंदावन में जब सड़कों पर श्रद्धालु थे, तभी पुलिस को एक अनजान काल से सूचना मिली की प्रेम मंदिर पर बम रखा है।बम की खबर मिलते ही पुलिस सतर्क हुई बम निरोधक दस्ते ने मंदिर में खोजबीन की। लेकिन बम नहीं मिला। जिस नंबर से पुलिस को काल आया था, वह नंबर भी बंद हो गया। पुलिस काल करने वाले की तलाश कर रही है। कंट्रोल रूम में आया फोन रात करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर एक मोबाइल से युवक ने काल कर कहा कि प्रेम मंदिर पर बम रखा है। कभी भी फट सकता है। कंट्रोल रूम से वायरलेस पर संदेश प्रसारित किया गया। तत्काल बम निरोधक दस्ता और वृंदावन पुलिस प्रेम मंदिर पहुंची। मंदिर में करीब 30 मिनट खोजबीन की गई। तब तक मंदिर के पट बंद हो चुके थे। श्रद्धालु जा चुके थे, परिसर खाली था। बम न मिलने पर पुलिस ने मोबाइल पर युवक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। शराब के ठेके के पास मिली मोबाइल की लोकेशन पुलिस ने जब मोबाइल की लोकेशन जांच की तो शराब के ठेके के पास मिली। पुलिस का मानना है कि नशे की हलात में किसी ने फर्जी सूचना दी है। कोतवाली प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है।

