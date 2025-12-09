Language
    Encounter in Mathura: आठ किलो चांदी लूटी थी, पुलिस के साथ मुठभेड़, नौकर समेत दो को लगी पैर में गोली

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    मथुरा में आगरा के सराफा कारोबारी के भांजे से हुई आठ किलो चांदी की लूट के मामले में एसओजी और रिफाइनरी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान नौकर समेत दो बदमाशों को ...और पढ़ें

    Encounter in Mathura: गोली लगने से घायल बदमाश को ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा सराफा कारोबारी के भांजे से दिनदहाड़े सोमवार को आठ किलो चांदी लूटने के मामले में एसओजी और रिफाइनरी पुलिस ने मंगलवार शाम पौने चार बजे नौकर समेत दो बदमाशों को मुठभेड़ में दबोच लिया है।

    उनके कब्जे से साढ़े चार किलो चांदी, दो तमंचे, दो कारतूस और बाइक बरामद की है। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए हैं। लूट में शामिल आगरा के गैंग्स्टर समेत दो अभी फरार चल रहे हैं। तीन टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं।

    नौकर ने बताया कि लालच में आकर उसने चांदी लूट की योजना बनाई थी। आगरा के कचहरी घाट निवासी मनोज कुशवाहा की किनारी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान है। भांजा दयालबाग के नगला पदी निवासी जतिन काम करता है।

    सोमवार सुबह 11 बजे जतिन आठ किलो चांदी लैपटाॅप के बैग में रखकर कटवाने के लिए बाइक से मथुरा आ रहे थे। कागारौल से दो बाइकों पर सवार चार लुटेरे उनके पीछे लग गए।

    साढ़े 11 बजे लुटेरों ने जतिन की बाइक को रिफाइनरी थाना क्षेत्र सीआइएसएफ गेट के पास रोक लिया और बैग छीन लिया। जतिन के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक लुटेरे को दबोच लिया। उसकी जमकर धुनाई करके पुलिस के सिपुर्द कर दिया।

    दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार ने एसओजी समेत तीन टीमें गठित की थीं।

    रिफाइनरी थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम पौने चार बजे हाईवे स्थित सीआइएसएफ कट के समीप मुठभेड़ में आगरा के थाना कागरौल के गांव नगला जोधना निवासी रजित और मुहल्ला कुशवाह निवासी प्रमोद उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया।

    पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए। इनके कब्जे से लूट की साढ़े चार किलो चांदी, दो तमंचे, दो कारतूस और बाइक बरामद हुई है। आरोपित प्रमोद उर्फ छोटू आगरा सराफा कारोबारी मनोज कुशवाहा की दुकान पर काम करता था।

    उसने अपने साथी रजित, राजेश सोलंकी और अमन पंडित के साथ मिलकर करीब सात दिन पूर्व लूट की योजना बनाई थी। चांदी लेकर जतिन के निकलते ही नौकर ने अपने साथियों को सूचना दी।

    इसके बाद रिफाइनरी क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अमन पंडित आगरा का गैंगेस्टर है। लूट के मामले में फरार गैंगेस्टर समेत दो आरोपितों की तलाश की जा रही है। 