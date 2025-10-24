UP के शहर में जल्द शुरू होगा बिजली उपकरण का संरक्षण कार्य, तीन टीमें 15 दिनों में करेंगी कार्य पूरा
उत्तर प्रदेश के एक शहर में बिजली उपकरणों के संरक्षण का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। तीन टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें 15 दिनों में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इस कार्य से शहर के बिजली उपकरणों की सुरक्षा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। विभाग ने टीमों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। नगर में जल्द ही बिजली आपूर्ति को सृदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा रखरखाव का कार्य शुरू किया जाएगा। बिजली विभाग की तीन टीमों को लगाया गया है जो कि बिजली की लाइन के ऊपर आ रहे पेड़ों की छटाई से लेकर पैनल, प्लग एवं जंफर दबलने का कार्य करेगी। यह कार्य 15 दिन में किया जाएगा।
वृंदावन के अधिशासी अभियंता के निर्देश पर नगर के सभी उप केंद्रों पर बिजली उपकरणों के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। नो बिजली कर्मचारियों की तीन टीमें 15 दिन सभी बिजली घर एवं क्षेत्रों में घरेलू एवं हाईटेंशन विद्युत लाइन के आसपास पेड़ों की छटाई का कार्य करने के साथ ही सभी 76 ट्रांसफार्मर के पुराने प्लग के स्थान पर नए प्लग लगाने का कार्य, जंफर, इंसुलेटर, पैनल बदलने का कार्य किया जाएगा।
यह टीमें क्षेत्रीय अवर अभियंता की निगरानी में संरक्षण का कार्य करेंगी। वृंदावन के अधिशासी अभियंता विद्युत अनिल कुमार कपिल ने बताया कि त्योहार के बाद बिजली की ओर बेहतर आपूर्ति के लिए सुधार कार्य किए जांएगे। इसके लिए तीन टीमें लगाई गई है। जो कि अधिकारियों की देखरेख में कार्य करेंगी।
