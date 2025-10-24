UP के शहर में जल्द शुरू होगा बिजली उपकरण का संरक्षण कार्य, तीन टीमें 15 दिनों में करेंगी कार्य पूरा

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। नगर में जल्द ही बिजली आपूर्ति को सृदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा रखरखाव का कार्य शुरू किया जाएगा। बिजली विभाग की तीन टीमों को लगाया गया है जो कि बिजली की लाइन के ऊपर आ रहे पेड़ों की छटाई से लेकर पैनल, प्लग एवं जंफर दबलने का कार्य करेगी। यह कार्य 15 दिन में किया जाएगा।



वृंदावन के अधिशासी अभियंता के निर्देश पर नगर के सभी उप केंद्रों पर बिजली उपकरणों के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। नो बिजली कर्मचारियों की तीन टीमें 15 दिन सभी बिजली घर एवं क्षेत्रों में घरेलू एवं हाईटेंशन विद्युत लाइन के आसपास पेड़ों की छटाई का कार्य करने के साथ ही सभी 76 ट्रांसफार्मर के पुराने प्लग के स्थान पर नए प्लग लगाने का कार्य, जंफर, इंसुलेटर, पैनल बदलने का कार्य किया जाएगा।