Sawan में बनाएं मथुरा का प्लान, द्वारिकाधीश मखमली हिंडोले में, तो श्रीकृष्ण-बलराम स्वर्ण-रजत में देंगे दर्शन

Mathura: सावन में श्रद्धालु लगाएंगे परिक्रमा, द्वारिकाधीश मंदिर में ठाकुरजी झूलेंगे झूला, होगी भक्ति की वर्षा

मथुरा, जागरण संवाददाता। सावन मंगलवार से शुरू हो चुका है। सावन में ब्रज में आस्था झूमती है। सावन में ठाकुरजी झूला झूलेंगे और आस्था की होगी। द्वारकाधीश मंदिर में बुधवार से हिंडोलों के दर्शन शुरू हो जाएंगे। नंदगांव में मुड़िया पूर्णिमा से ही हिंडोले पड़ गए। सावन में श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। मंदिरों में दर्शन करते हैं भक्त मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, महावन के मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन कर भगवान से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। द्वारकाधीध, जन्मस्थान, नंदबाबा, नंदगांव, गोवर्धन मंदिरों में पड़ने वाले हिंडाेले और घटाएं आकर्षण का केंद्र रहती हैं। घटाओं के दर्शन करने को श्रद्धालु उमड़ते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में बुधवार से हिंडाेले शुरू हो रहे हैं। शाम 5.10 बजे से 5.40 बजे तक दर्शन होंगे। छह जुलाई को फिरोजी मखमल हिंडोले में दर्शन मंदिर के मीडिया प्रभारी एड. राकेश तिवारी ने बताया कि यह क्रम प्रतिदिन जारी रहेगा। छह जुलाई को फिरोजी मखमल हिंडोले में विराजमान होकर ठाकुर दर्शन देंगे। मुकुट मुखारबिंद, गोवर्धन मंदिर के सेवायत संजय ने बताया कि अमावस्या और हरियाली तीज पर हिंडोले डाले जाएंगे। अधिकमास के कार्यक्रम भी जल्द तय कर लिए जाएंगे। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर 15 जुलाई से हिंडोले पड़ जाएंगे। सावन में घटाओं के दर्शन भी होते हैं। सावन में श्रद्धालुओं की लाइन लगती है। विजय बहादुर-विशेष कार्याधिकारी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुड़िया पूर्णिमा से भगवान श्रीकृष्ण-बलराम स्वर्ण-रजत हिंडोलों में विराजमान हो गए हैं। 30 अगस्त रक्षाबंधन तक झूला झूलेंगे। अधिकमास में वर्ष भर के उत्सव मनाए जाएंगे। बांके बिहारी गोस्वामी-सेवायत, नंदबाबा मंदिर 19 अगस्त हरियाली तीज से झूलन महोत्सव शुरू होगा। रक्षाबंधन 30 अगस्त तक चलेगा। अधिकमास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। इसमें वर्ष भर के आयोजन हाेंगे। रास बिहारी गोस्वामी-सेवायत राधारानी मंदिर, बरसाना

