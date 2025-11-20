Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा में घरेलू कलह से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

    By Ravi Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    मथुरा के फरह में घरेलू कलह से परेशान होकर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बालकिशन नामक यह व्यक्ति रोडवेज में अनुबंधित बस चालक था। पत्नी से विवाद के बाद वह घर से निकल गया था और बाद में उसका शव रेलवे पुल के पास मिला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण मथुरा। फरह में घरेलू कलह से परेशान होकर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली।
    फरह कस्बा के सारस्वत पाड़ा निवासी बालकिशन उर्फ बालो रोडवेज में अनुबंधित बस पर चालक थे।

    मंगलवार को किसी बात को लेकर उनका पत्नी से विवाद हो गया तो वह रात 11 बजे के बाद अचानक घर से चले गए। पति के गायब होने के बाद पत्नी और अन्य स्वजन ने उनकी तलाश की तो उनका शव फतिहा रेलवे पुल के नीचे रेलवे लाइन के समीप पड़ा मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है।

    यह भी पढ़ें- मथुरा की बदलेगी सूरत, 74.72 अरब की 65 नई परियोजनाएं देंगी शहर को नया रूप