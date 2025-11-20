मथुरा में घरेलू कलह से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या
मथुरा के फरह में घरेलू कलह से परेशान होकर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बालकिशन नामक यह व्यक्ति रोडवेज में अनुबंधित बस चालक था। पत्नी से विवाद के बाद वह घर से निकल गया था और बाद में उसका शव रेलवे पुल के पास मिला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण मथुरा। फरह में घरेलू कलह से परेशान होकर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली।
फरह कस्बा के सारस्वत पाड़ा निवासी बालकिशन उर्फ बालो रोडवेज में अनुबंधित बस पर चालक थे।
मंगलवार को किसी बात को लेकर उनका पत्नी से विवाद हो गया तो वह रात 11 बजे के बाद अचानक घर से चले गए। पति के गायब होने के बाद पत्नी और अन्य स्वजन ने उनकी तलाश की तो उनका शव फतिहा रेलवे पुल के नीचे रेलवे लाइन के समीप पड़ा मिला।
फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है।
