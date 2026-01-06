Language
    कम राशन देने की शिकायत पर कार्रवाई, डीएम सीपी सिंह ने लेखपाल को हटाया; कोटेदार पर भी गिरेगी गाज

    By Ved Prakash Gautam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:56 AM (IST)

    छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने जनता की शिकायतें सुनीं। डीएम के निर्देश पर लेखपाल जगवीर प्रसाद को हटाया ...और पढ़ें

    समाधान दिवस में डीएम और एसएसपी व अन्य।

    संवाद सूत्र, जागरण, छाता। तहसील में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने जनता की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अधिकारियों का रुख काफी सख्त रहा और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई।
    अधिवक्ताओं की शिकायत पर डीएम ने लेखपाल जगवीर प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में एसडीएम छाता वैभव गुप्ता ने संबंधित लेखपाल को हटा दिया। साथ ही, जर्जर पानी की टंकी को गिराने के भी आदेश दिए गए।

    छाता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सुनीं लोगों की समस्याएं

    कोटेदार द्वारा कम राशन देने की शिकायत पर एसडीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी और सप्लाई इंस्पेक्टर को नोटिस जारी करते हुए कोटेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, अवैध मांस बिक्री की शिकायत पर एसएसपी ने थाना प्रभारी और खाद्य सुरक्षा विभाग को तत्काल जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए।

    पांचों तहसीलों में आईं 149 शिकायतें, सात निस्तारित

    जिले की पांचों तहसीलों में 149 शिकायतें आईं, जिनमें से सात का मौके पर निस्तारण किया गया। सर्वाधिक 53 शिकायतें छाता में आईं, जिनमें से तीन का मौके पर निस्तारण हुआ। इसके अलावा मांट में 40, गोवर्धन में 24 (तीन निस्तारित), महावन में 20 और सदर तहसील में 12 (एक निस्तारित) शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकारियों ने शेष शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का भरोसा दिलाया है।