'दंगा याद है या भूल गए', धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान क्यों बन गया चर्चा का केंद्र?
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का 2012 के कोसीकलां दंगों पर बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दंगों में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र किया गया था। शास्त्री ने सनातन एकता पदयात्रा के दौरान यह बात कही। उन्होंने लोगों से जमीर जागने पर पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। उनका यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।
जागरण संवाददाता, कोसीकलां। वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगों को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हो रहा है। उनका बयान भी चर्चा के केंद्र में है, यह बयान उनका उस समय आया है, जब वह सात नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं।
यह वीडियो होडल में पिछले दिनों गोपाष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा है। शुक्रवार देर रात इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए 59 सेकेंड के इस वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगा याद हैं या भूल गए। तुम्हारे ही कोसीकलां में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था।
वह तो गनीमत रही कि कुछ हिंदुओं का सीना चौड़ा था, वह सड़कों पर आया था। उन्होंने आगे कहा कि बुरा न मानना हम अपनी जान हथेली पर लेकर निकले हैं, लेकिन अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। पदयात्रा का क्या, तुम आओ या नहीं आओ, हम चार महात्मा लेकर निकल लेंगे। तुम्हारा जमीर जगे तो आना न जगे तो न आना। धीरेंद्र शास्त्री का यह वीडियो चर्चा के केंद्र में है।
