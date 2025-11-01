'दंगा याद है या भूल गए', धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान क्यों बन गया चर्चा का केंद्र? 

जागरण संवाददाता, कोसीकलां। वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगों को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हो रहा है। उनका बयान भी चर्चा के केंद्र में है, यह बयान उनका उस समय आया है, जब वह सात नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह वीडियो होडल में पिछले दिनों गोपाष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा है। शुक्रवार देर रात इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए 59 सेकेंड के इस वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगा याद हैं या भूल गए। तुम्हारे ही कोसीकलां में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था।