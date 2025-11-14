Language
    Dhirendra Shashtri: वृंदावन में तैयार हुआ दो लाख लोगों की क्षमता का पंडाल, संत और सेलिब्रिटी बैठेंगे मंच पर

    By Raja Tiwari Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए दो लाख लोगों की क्षमता का पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल में संतों और मशहूर हस्तियों के बैठने के लिए मंच पर विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है।

    सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)।  छटीकरा–वृंदावन रोड पर चारधाम मंदिर के बराबर वाले विशाल मैदान में 16 नवंबर को होने वाली सनातन एकता पदयात्रा के समापन कार्यक्रम की तैयारियां शुक्रवार को पूरे जोर पर रहीं। बागेश्वर धाम की व्यवस्थापक टीम नीतेंद्र चौबे के नेतृत्व में मंच, पांडाल, भंडारा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण दिनभर चलता रहा।

    मैदान और भंडारा स्थल पर बड़े बैलून लगा दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दूर से ही दिशा निर्देश मिल रहे हैं और आयोजन स्थल स्पष्ट दिखने लगा है। जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैरीकेडिंग, सुरक्षा, ट्रैफिक, वीवीआईपी मूवमेंट और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की।

    मंच पर देशभर के प्रमुख संत–महंत, राजनेता, अभिनेता और कथा–वाचक उपस्थित रहेंगे। स्थानीय संत–महंत मृदुलकांत शास्त्री और दाउजी मंदिर रिसीवर आरके पांडेय की टीम भी प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 1200 स्क्वायर फीट का जर्मन हैंगर मंच तैयार किया गया है।

    इसके साथ दो और छोटे मंच अलग बनाए जा रहे हैं, जिन पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और अन्य गतिविधियां होंगी। मंच सज्जा सौरभ इवेंट प्लानर की टीम कर रही है। पांडाल क्षेत्र को 60 हजार वर्गमीटर में बेरीकेडिंग कर अभेद सुरक्षा किले की तरह विकसित किया जा रहा है।

    जनता और मंचासीन अतिथियों के लिए अलग–अलग प्रवेश मार्ग, कुल आठ एंट्री–एग्जिट, गैलरी और कुर्सी सीटिंग के लिए दो–दो हजार की क्षमता वाले दो बाक्स तथा बाकी क्षेत्र में फर्श कारपेट की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के रुकने और सुविधा के लिए सड़क के दूसरी ओर छटीकरा की तरफ छह-छह हजार वर्गमीटर के दो प्लाटों में भंडारा क्षेत्र तैयार किया जा रहा है।

     

    पानी के लिए लगीं 400 टोंटियां

     

    भंडारा स्थल पर सुबह आठ बजे से रात तक दाल, चावल, सब्जी, रोटी, हलवा–पूड़ी का प्रसाद अनवरत वितरित होगा। नगर निगम ने यहां 400 टोंटियों से पानी व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भंडारे की क्षमता दो लाख से पांच लाख तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही 20 हजार लोगों के रात में ठहरने का अलग प्रबंध भी किया जा रहा है।

