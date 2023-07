Dhirendra Krishna Shastri: संत विनोद बाबा से मिले, बोले, एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी बचा सकेंगे धर्म

Dhirendra Krishna Shastri Meets Saints In Mathura धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे सुदामा कुटी की आध्यात्मिक चर्चा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विनोद बाबा से कहा कि एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तभी हम सनातन धर्म को बचा सकेंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नोएडा में प्रवचन कर रहे हैं। इस बीच वे समय निकालकर देर रात वृंदावन आए और संतों संग मुलाकात की।

Dhirendra Krishna Shastri : धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे सुदामा कुटी, की आध्यात्मिक चर्चा

संवाद सहयोगी, वृंदावन-मथुरा। बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी धार्मिक यात्रा पर नाभापीठ सुदामा कुटी पहुंचे। यहां उन्होंने नाभापीठाधीश्वर जगद्गुरु सुतीक्ष्ण्दास महाराज से आध्यात्मिक चर्चा की। आश्रम में चल रहे महोत्सव की जानकारी भी हासिल की। शास्त्री के साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी रहे। नाेएडा में प्रवचन के बाद देर रात पहुंचे वृंदावन बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों ग्रेटर नोएडा में प्रवचन कर रहे हैं। शास्त्री संतों से मुलाकात करने के लिए सोमवार देर रात साढ़े 12 बजे वंशीवट स्थित मलूक पीठ पहुंचे। लेकिन, मलूक पीठाधीश्वर जगद्गरु स्वामी राजेंद्रदास महाराज के विश्राम करने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी के साथ सुदामा कुटी पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने जगद्गुरु सुतीक्ष्णदास देवाचार्य से मुलाकात करने पहुंचे थे। स्वामी सुतीक्ष्णदास ने धीरेंद्र शास्त्री के सुदामा कुटी पहुंचने पर जोशीला स्वागत किया। विनोद बाबा से मिले धीरेंद्र शास्त्री सोमवार रात दो बजे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सांसद मनोज तिवारी के साथ संत विनोद बाबा से मिलने उनके आश्रम पर पहुंचे। करीब एक घंटे तक दोनों के बीच आध्यात्मिक चर्चा हुई। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विनोद बाबा से कहा कि एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तभी हम सनातन धर्म को बचा सकेंगे।

Edited By: Abhishek Saxena