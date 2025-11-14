Dhirendra Krishna Shashtri बोले, हिंदुत्व का Poster Boy नहीं बनना चाहता, वैचारिक हिंदू राष्ट्र बनाना है
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन्हें हिंदुत्व का पोस्टर बॉय नहीं बनना, बल्कि वैचारिक हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान कहा कि भारत सनातनियों का देश है और रहेगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से बच्चों को अब्दुल कलाम बनने की शिक्षा देने का आग्रह किया। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया ताकि मठ-मंदिर और संस्कृति सुरक्षित रहें।
संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां (मथुरा)। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार को कहा कि हमें हिंदुत्व का पोस्टर बाय या बाबा बनने की लालसा नहीं बल्कि वैचारिक हिंदुत्व भाव को जगाने की ललक है।
एक जागा हुआ हुआ हिंदू अपने परिवार, समाज और नेताओं को हिंदू विचारधारा से जोड़ देगा। हम चाहते हैं कि भारतवासी हिंदुत्ववादी हो जाएं, राष्ट्र स्वतः हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लेकर मथुरा सीमा में पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यहां भोजन के लिए रुके। यहां पर मंच पर उन्होंने कहा कि भारत सनातनियों का देश है और रहेगा। लेकिन जब तनातनी आ जाएगी तो तुम खड़े नहीं रह पाओगे।
इसलिए जाग जाओ। देश के मुसलमान भाइयों से हमने कहा है कि अपने बच्चों को आतंकवादी बनने की नहीं बल्कि अब्दुल कलाम बनने की शिक्षा दीजिए। अगर आपके यहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाएगी, तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।
यहां से भागना पड़ेगा। उन्हें हम नहीं भगाएंगे, इस देश का संविधान, कानून व 100 करोड़ हिंदू भगाएंगे। फिर बोले, हमें न नेता बनना है। न किसी को वोट दिलाना है।
यह श्रम संत व महंत केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं तुम्हारे जन्म, जंगल जमीन, बच्ची, बेटियां, रोटियां सुरक्षित रहें। इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं।
वरना तुम्हारा कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा। संपत्ति एवं संतति लूटकर तुम भगाए जाआगे। कहां तक भागोगे, बांग्लादेश, पकिस्तान, ईरान, इराक , मोरिसस से हिंदू भागकर भारत आए। अब कहां जाओगे। एक भी देश ऐसा नहीं जो तुम्हारा स्वागत करेगा।
केवल भारत ही है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। कहा कि मठ-मंदिर सुरक्षित नहीं होंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं होंगे। दुख की बात है कि ब्रज में शराब व मांस-मंदिरा देखने को मिलती है। इसके लिए ब्रजवासियों को ही शुरुआत करनी होगी।
ब्रजवासी एकमत होंगे तो सरकार को स्वतः इसके खिलाफ फैसला लेना पड़ेगा।
हिंदू राष्ट्र के लिए जाग जाओ रे हिंदुओं...
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हुए बोले जाग जाओ रे हिंदुओं..। फिर क्या था जयश्रीराम का नाद दूर तक सुनाई दिया। ब्रजभूमि पर कदम रखा तो सड़कों पर स्वागत को आतुर हजारों-हजार ब्रजवासियों को देख गदगद हो गए।
उत्साह उनका भी बढ़ गया। भीड़ से ही उन्होंने पूछा सनातन एकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप सभी साथ दोगे के नहीं दोगे, आप सभी वृंदावन आओगे की नहीं आओगे।
उनके हर सवाल पर हामी गगनभेदी नारों से मिलती रही। फिर यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। पदयात्रा समाज को जातिवाद और विभाजन से ऊपर उठाने का प्रयास है।
हम अगर ऊपर आ गए तो आप नीचे आ जाओगे
कोटवन सीमा पर स्वागत के लिए मंच सजाया गया। इस पर साधु-संतों के साथ साधु-संतों के साथ गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी थे। उन्होंने फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी से धीरेंद्र शास्त्री को मंच तक लाने को कहा।
इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने चुटकी ली। बोले, अगर हम ऊपर आ गए तो आप नीचे आ जाओगे। फिर बोले, मेरे पहुंचने से मंच टूट जाता। ब्रज में तो वैसे ही लाड़ ज्यादा लड़ायो जाए। तभी तो होली भी कपड़ा फाड, लटठ मार होए, फिर मंच तोड़ भी हो जाती।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।