​​​​​Dhirendra Krishna Shashtri की पदयात्रा में बिगड़ी तबियत, आराम करने लेट गए जमीन पर

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली से चलकर वृंदावन आ रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुक्रवार को दोपहर बाद छाता पहुंच गई। यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कुछ बेचैन हुए तो जमीन पर बैठकर कुछ देर के लिए लेट गए। यहां कुछ देर आराम करने के बाद वह आगे बढ़े।

दिल्ली आगरा हाईवे पर सनातन हिन्दू एकता में हजारों की भीड़ है। pic.twitter.com/QBRabHeu9h — Prateek Gupta (@Media_Prateek) November 14, 2025 चिकित्सकों का कहना है कि लगातार चलने से फेफड़ों में धूल भरने की शिकायत है। इसलिए यात्रा के दौरान वह असहज महसूस कर रहे हैं। इधर यात्रा में ग्रामीणों के जत्थे जत्थे शामिल हो रहे हैं। हजारों की भीड़ इस समय यात्रा में शामिल है।