Dhirendra Krishna Shashtri की पदयात्रा में बिगड़ी तबियत, आराम करने लेट गए जमीन पर
दिल्ली से वृंदावन जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तबीयत कुछ खराब हो गई। चिकित्सकों ने बताया कि लगातार चलने से उनके फेफड़ों में धूल भर गई है। यात्रा में हज़ारों लोग शामिल हैं और दिल्ली-आगरा हाईवे तिरंगे और भगवा ध्वजों से पटा हुआ है। पदयात्री छाता में भोजन के बाद रात्रि विश्राम के लिए बिठौली गांव जाएंगे।
जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली से चलकर वृंदावन आ रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुक्रवार को दोपहर बाद छाता पहुंच गई। यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कुछ बेचैन हुए तो जमीन पर बैठकर कुछ देर के लिए लेट गए। यहां कुछ देर आराम करने के बाद वह आगे बढ़े।
दिल्ली आगरा हाईवे पर सनातन हिन्दू एकता में हजारों की भीड़ है। pic.twitter.com/QBRabHeu9h
— Prateek Gupta (@Media_Prateek) November 14, 2025
चिकित्सकों का कहना है कि लगातार चलने से फेफड़ों में धूल भरने की शिकायत है। इसलिए यात्रा के दौरान वह असहज महसूस कर रहे हैं। इधर यात्रा में ग्रामीणों के जत्थे जत्थे शामिल हो रहे हैं। हजारों की भीड़ इस समय यात्रा में शामिल है।
दिल्ली आगरा हाईवे तिरंगा और भगवा ध्वजों से पटा नजर आ रहा है। भजन, संकीर्तन के बीच आगे बढ़ते पदयात्रियों के चेहरे पर जरा भी थकान हावी होती नहीं दिख रही है। छाता में भोजन ग्रहण करने के बाद पदयात्री रात्रि विश्राम के लिए ठहराव स्थल गांव बिठौली को प्रस्थान करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।