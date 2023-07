Mathura News: गुरु पूर्णिमा पर कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने मांगी अनोखी गुरु दक्षिणा, शिष्यों को दिलाई शपथ

Mathura News In Hindi Guru Purnima आगरा की जामा मस्जिद से कृष्ण विग्रह वापस लाने की शिष्यों को दिलाई शपथ। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने गुरुपूर्णिमा पर पूजन के बाद भक्तों से मांगी शपथ। दावा है कि भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिए गए थे। इसके लिए उन्होंने आगरा की अदालत में वाद दायर किया है।

Mathura News In Hindi: मस्जिद से कृष्ण विग्रह वापस लाने की शिष्यों को दिलाई शपथ

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, वृंदावन मथुरा। गुरुपूर्णिमा पर कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा, श्रीकृष्ण को मानने वाले प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि वे आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे अराध्य के विग्रहों को मुक्त करवाएं। अगर गुरुदक्षिणा में कुछ देना चाहते हो, तो केशवदेव विग्रहों को वापस लाने के लिए किसी भी रूप में अपना योगदान देने की शपथ लो। देश दुनिया से आए थे गुरु पूर्णिमा पर भक्त प्रियाकांतजू मंदिर में सोमवार को आयोजित गुरुपूर्णिमा महोत्सव में देश दुनिया से आए भक्तों ने देवकीनंदन महाराज का पूजन किया। दीक्षा-पूजन के बाद प्रवचन में आगरा में जामा मस्जिद की सीढि़यों में दबी श्रीकृष्णजन्मभूमि की केशवदेव प्रतिमाओं का जिक्र आया। शिष्य इसमें दें सहयोग ठाकुर देवकी नंदन ने कहा कि औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की आस्था को अपमानित करते हुये कृष्ण विग्रहों को मस्जिद की सीढ़ियों में दबवा दिया। देवकीनंदन महाराज ने कहा, अगर गुरु का कोई संकल्प है, तो शिष्यों का भी दायित्व है कि वे इसको पूर्ण कराने में अपना सहयोग दें। देवकीनदंन महाराज ने आगरा मस्जिद से कृष्ण विग्रहों की मुक्ति के लिए न्यायालय में याचिका लगाई है।

Edited By: Abhishek Saxena