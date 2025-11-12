हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर सील: मथुरा के होटल, गेस्ट हाउस के साथ सड़कों पर वाहनों की चेकिंग

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को कार धमाके के बाद से यूपी में हाई अलर्ट जारी है। मंगलवार को भी पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं के साथ सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की। एसपी सिटी व एसपी ग्रामीण ने संदिग्ध स्थानों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देखी।

हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर सील, वाहनों की संघन तलाशी दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में सोमवार शाम पौने सात बजे एक कार में विस्फोट हो गया। घटना को लेकर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके तहत मंगलवार को भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान के साथ विभिन्न मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था तेज रही।

हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर आने-जाने वाले वाहनों को चेक किया गया। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन के साथ बस स्टैंड पर भी पुलिस की टीमों संदिग्ध वाहनों व श्रद्धालुओं के सामानों की चेकिंग की।

रेलवे स्टेशन पर भी संदिग्धों से की गई पूछताछ एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह और एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस की ड्यूटी चेक की। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि हाई अलर्ट को लेकर पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं के साथ जिले में प्रवेश करने वालों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस की एक टीम इंटरनेट मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं।







कांशीराम कॉलोनी में खुफिया विभाग ने की आवासों की जांच





कोसीकलां। दिल्ली में बम धमाके को लेकर मंगलवार को नगर के राठौर नगर स्थित कांशीराम कालोनी में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। यहां खुफिया विभाग के साथ पुलिस ने चेकिंग की। सीओ भूषण वर्मा की अगुवाई में चेकिंग अभियान चल रहा है। यहां रहने वाले लोगों के कागजात चेक किए गए।





जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा



मथुरा। दिल्ली में हुए बम धमाके बाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ की टीम द्वारा ट्रेनों को चेक किया जा रहा है। तीनों प्रवेश द्वार पर पार्किंग में वाहनों को चेक किया जा रहा है। लंबे समय से पार्किंग में खड़े वाहनों की जानकारी की जा रही है। थाना जीआरपी थाना प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एलर्ट जारी किया गया है। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।



