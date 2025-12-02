Mathura News: सब्जी लेने निकली किशोरी का तालाब में मिला शव, क्षेत्र में सनसनी
मथुरा के राया क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। गढ़ी गोपाल बाग में एक तालाब में एक किशोरी का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार, किशोरी सुबह सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। थाना राया क्षेत्र के मुहल्ला गढ़ी गोपाल बाग में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक तालाब में एक किशोरी का शव उतरता दिखाई दिया। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया और कब्जे में लिया। स्वजन ने मौके पर पहुंच कर शव की पहचान की है। स्वजन ने बताया कि किशोरी सुबह सब्जी लेने को घर से निकली थी।
थाना राया क्षेत्र के मुहल्ला गढ़ी गोपाल बाग में मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तालाब में एक किशोरी का शव उतरता दिखाई देने पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ग्रामीण की मदद से शव को बाहर निकाला। आसपास पूछताछ करने पर पहचान कीर्ति निवासी मुहल्ला गढ़ी गोपाल बाग के रूप में हुई है। स्वजन भी मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान की। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
राया थाना प्रभारी रवि भूषण शर्मा ने बताया कि स्वजन के अनुसार किशोरी सुबह सब्जी लेने निकली थी। थोड़ी देर बाद तालाब में शव मिलने की सूचना मिल गई। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
