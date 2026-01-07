यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर: ट्रक से टकराया कंटेनर, चालक-क्लीनर घायल

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार रात नोएडा की ओर जा रहा कंटेनर कोहरे में आगे चल रहे ट्रक में टकरा गया। जिससे कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया और चालक-क्लीनर घायल हो गए। बंगलौर से माल लेकर एक कंटेनर मंगलवार रात यमुना एक्सप्रेस वे पर होकर नोएडा की ओर जा रहा था।

कोहरे में ट्रक में घुसा कंटेनर, चालक-क्लीनर घायल सुरीर क्षेत्र में माइल स्टोन 85 के समीप कोहरे में दिखाई न देने पर आगे चल रहे ट्रक में टकरा गया। जिससे चालक इंतेयाज खान निवासी कल्याणपुर भोपत केसरपुर जिला बरेली और क्लीनर गुडडू निवासी तिलियापुर जिला बरेली घायल हो गए और कंटेनर तथा उसमें लदा माल क्षतिग्रस्त हो गया। कंटेनर संचालक ने आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से दुर्घटना होने का आरोप लगाते हुए सुरीर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। एसआइ विनीत चौधरी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।