    यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर: ट्रक से टकराया कंटेनर, चालक-क्लीनर घायल

    By Abhay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:33 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण एक कंटेनर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। यह दुर्घटना सुरीर क्षेत्र में माइल स्टोन 85 के पास हुई। टक्कर से कंटेनर क्षत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार रात नोएडा की ओर जा रहा कंटेनर कोहरे में आगे चल रहे ट्रक में टकरा गया। जिससे कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया और चालक-क्लीनर घायल हो गए। बंगलौर से माल लेकर एक कंटेनर मंगलवार रात यमुना एक्सप्रेस वे पर होकर नोएडा की ओर जा रहा था।

    कोहरे में ट्रक में घुसा कंटेनर, चालक-क्लीनर घायल

    सुरीर क्षेत्र में माइल स्टोन 85 के समीप कोहरे में दिखाई न देने पर आगे चल रहे ट्रक में टकरा गया। जिससे चालक इंतेयाज खान निवासी कल्याणपुर भोपत केसरपुर जिला बरेली और क्लीनर गुडडू निवासी तिलियापुर जिला बरेली घायल हो गए और कंटेनर तथा उसमें लदा माल क्षतिग्रस्त हो गया। कंटेनर संचालक ने आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से दुर्घटना होने का आरोप लगाते हुए सुरीर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। एसआइ विनीत चौधरी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

    बीड़ी मांगने के विवाद को लेकर मारपीट, दो घायल

    सुरीर। थाना क्षेत्र के गांव नगला जगरूपा में बीड़ी मांगने के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। जिसमें ईंट पत्थर और कड़े से मारपीट में दो युवक घायल हो गए। दोनों युवकों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाना पुलिस से शिकायत की है। सुरीर के गांव नगला जगरूपा में किशनपाल और विष्णु के मध्य बीड़ी मांगने के विवाद में कहासुनी होने पर झगड़ा हो गया था। जिसमें मारपीट होने से दोनों युवक घायल हो गए। दोनों ओर से एक-दूसरे के खिलाफ सुरीर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। एसआइ विनीत दांगी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।