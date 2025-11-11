इस जिले में जमीन खरीदना महंगा: नई सर्किल दरें लागू, शहरी क्षेत्रों में संपत्ति 10 से 25 फीसदी बढ़े रेट

जागरण संवाददाता, मथुरा। स्टांप एवं निबंधन विभाग ने सोमवार को जिले में जमीनों की नई सर्किल दरें प्रभावी कर दीं। मथुरा और वृंदावन के शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्गों के सहारे सर्किल दरों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। हालांकि देहात क्षेत्र में मामूली वृद्धि है। नए सर्वर के प्रयोग के कारण मंगलवार तक रजिस्ट्री कार्य बंद रहने के कारण बुधवार से नई दरों के अनुसार संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। 10 से 25 फीसद की वृद्धि की गई है।

प्रशासन ने भूमि की नई सर्किल दरें लागू, प्रस्तावित दरों में बदलाव नहीं अक्टूबर में प्रस्तावित दरों को लेकर तहसीलों से सर्वे रिपोर्ट ली गई। इसके बाद क्षेत्रीय विकास के आधार पर सर्किल दरें प्रस्तावित की गईं थीं। इनमें मुख्य मार्ग के सहारे पड़ने वाले मुहल्ले या राजस्व ग्रामों की अकृषक भूमि की दरों में सामान्यतः पांच से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित कीं। इन पर कुल 58 आपत्तियां आईं, जिनका निस्तारण कर दिया गया। बाद में एक दर्जन शेष रही आपत्तियों पर संबंधित तहसीलों से दोबारा रिपोर्ट भी मांगी गई।

इस शिकायतों से संबंधित खसरा अधिग्रहण से संबंधित थे, जिनसे सर्किल दर वृद्धि पर कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 10 से अधिकतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।







देहात क्षेत्र में एक से पांच हजार रुपये की मामूली वृद्धि देहात क्षेत्रों की सर्किल दरों में केवल एक से दो हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की वृद्धि की गई है। मांट में तहसील गेट से मांटमूला बांगर तक सर्किल दरें 15,000 व 65,000 रुपये हैं। नौहझील कस्बे में 13,000 व 62,000 रुपये हैं। राया कस्बे में 16,000 व 61,000 रुपये हैं। गोेकुल में 11,000 व 70,000 रुपये सर्किल दरें हैं। फरह में नगला चंद्रभान और बरारी आदि स्थानों पर वर्तमान दरें छह हजार व 35,000 रुपये हैं।

मथुरा में होलीगेट के आसपास भूमि की सर्किल दरें (सभी दर वर्गमीटर में) स्थान-पुरानी आवासीय दरें, व्यावसायिक दरें-नई आवासीय-व्यवसायिक दरें होलीगेट से गौड़ीय मठ तक- 60,000-1.98 लाख-69,000- 2.27 लाख होलीगेट से गोविंदगंज तक- 54,000-1.98 लाख- 62,000- 2.27 लाख होलीगेट से आर्यसमाज क्रासिंग- 54,000-1़ 58 लाख-62,000- 1़ 80 लाख कृष्णानगर- 72,000- 1.68 लाख-82,000- 1.93 लाख डैंपियर नगर- 57,000-01 लाख-65,000- 1.15 लाख विकास बाजार-54,000-1.98 लाख-62,000 2.25 लाख भरतपुर गेट से डीगगेट 48,000- 1.58 लाख-55,000- 1.80 लाख मसानी चौराहे से गोकुल रेस्टोरेंट 48,000-1.32 लाख-55,000- 1.45 लाख धौलीप्याऊ मोड़ से हाईवे तक 47,000- 1.32 लाख - 54,000- 1.45 लाख कोतवाली से केआर कॉलेज 32,000- 1.01 लाख-36,000- 2.18 लाख









वृंदावन में विद्यापीठ से इस्कान चौकी तक स्थान पुरानी आवासीय व व्यवसायिक-नई आवासीय व व्यवसायिक दरें

विद्यापीठ चौराहे से इस्कान चौकी- 60,000- 1.40 लाख-75,000- 1.70 लाख

रमणरेती क्षेत्र- 60,000- 1.11 लाख-75,000 1़ 75 लाख

अटल्ला चुंगी से बस स्टैंड 36,000- 1.08 लाख-40,000- 1.25 लाख

सौ फुटा रोड- 34,000- 1.09 लाख व 40,000- 1.30 लाख

अटल्ला चुंगी से बैराबी बाबा आश्रम- 25,000- 94,000-30,000- 1.5 लाख