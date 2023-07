Mathura News: मथुरा और गोरखपुर को जल्द ही रेलवे से जोड़ा जाएगा, पत्नी सहित वृंदावन पहुंचे सांसद रविकिशन

Mathura News In Hindi धार्मिक यात्रा पर वृंदावन आए भाजपा के सांसद और भाेजपुरी अभिनेता रविकिशन ने बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मथुरा-गोरखपुर को रेललाइन से जोड़ने की रखेंगे बात। गोरखपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बिजी होने के कारण थकान के चलते उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। पत्नी के साथ उन्होंने वृंदावन में संतों का आशीर्वाद लिया।

Mathura News: मथुरा-गोरखपुर को रेललाइन से जोड़ने की रखेंगे बात: रविकिशन

संवाद सहयोगी, वृंदावन मथुरा। भोजपुरी अभिनेता और गोरखपुर सांसद रविकिशन अपनी धार्मिक यात्रा पर शनिवार की शाम वृंदावन पहुंचे। ठेठ भारतीय परिधान में आश्रम में उन्होंने संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चा कर पूजा-अर्चना की। कहा कि मथुरा और गोरखपुर को जल्द ही रेलवे से जोड़ा जाएगा। पत्नी सहित बाराह घाट के आश्रम पहुंचे रविकिशन पत्नी प्रीति के साथ बाराह घाट स्थित रीतेश्वर महाराज के आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने करीब एक घंटे ठाकुरजी की पूजा-अर्चना करने के साथ संत रीतेश्वर महाराज के साथ आध्यात्मिक चर्चा की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने आश्रम में कुछ देर विश्राम किया। पत्रकारों से रविकिशन ने राजनीतिक बातों से दूरी बनाने की अपील करते हुए कहा, गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक व्यस्तता होने के कारण थकान हो गई थी। इसलिए वृंदावन में संतों का आशीर्वाद लेने चला आया। बांकेबिहारी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद वृंदावन में आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है और संतों का सान्निध्य जीवन को सफल बनाता है। वह राजनीति के सवालो से पूरी तरह बचते रहे। इससे पहले सांसद रविकिशन ने पत्नी के साथ ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देर रात सांसद प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे।

