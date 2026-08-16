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डीएसपी से कहा- ‘अपनी हैसियत देखो’, वृंदावन में हाई हुआ भाजपा विधायक का पारा, वीडियो वायरल

By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sun, 16 Aug 2026 08:26 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस पर वृंदावन में भाजपा विधायक अनिल पाराशर के काफिले को पुलिस ने रोका, जिससे डीएसपी से उनकी नोकझोंक हुई।

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HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस पर वृंदावन में विधायक का काफिला रोका गया।

  2. विधायक अनिल पाराशर और डीएसपी अमित पाठक में हुई नोकझोंक।

  3. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, वृंदावन। स्वतंत्रता दिवस की शाम वृंदावन के संयुक्त अस्पताल तिराहे पर भाजपा के अलीगढ़ विधायक अनिल पारासर के काफिले को पुलिस ने रोका, जिससे विधायक और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक हो गई। नाराज विधायक ने डीएसपी अमित पाठक को अपनी हैसियत देखने की धमकी दी।

15 अगस्त को भाजपा के अलीगढ़ विधायक अनिल पारासर अपने काफिले के साथ वृंदावन आ रहे थे। संयुक्त अस्पताल तिराहे से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। जैसे ही विधायक का काफिला तिराहे पर पहुंचा, पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक दिया।

डीएसपी अमित पाठक ने विधायक से एंट्री मैसेज और अनुमति के संबंध में जानकारी मांगी। इस पर विधायक नाराज हो गए और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को शांत कराया।

विधायक ने पुलिस अधिकारी पर अभद्र भाषा का आरोप लगाया है। गाड़ी में बैठते समय विधायक ने डीएसपी से अपनी हैसियत देखने की बात कही। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया है, जिससे मामला और तूल पकड़ गया है। सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जा रही है।

घटना का वीडियो-