भरतपुर में पूर्व विधायक भड़ाना हत्याकांड: घटना का एक और वीडियो आया सामने

संवाद सूत्र, भरतपुर (मथुरा)। पहाड़ी पर खनन को लेकर हुए विवाद में 11 अक्टूबर की शाम पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर गांव भौंड़ा में उनकी जमीन पर हमला किया गया था, उस समय का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें हमलावर खदान पर बने रेस्ट हाउस के बाहर अतर सिंह भड़ाना के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे है।

बताया जा रहा है कि खदान और रास्ते से जुड़े विवाद के बीच अतर सिंह भड़ाना पर हमला हुआ था। गंभीर रूप से घायल अतर सिंह भड़ाना को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस अब तक पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।