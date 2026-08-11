बरसाना: हरियाली तीज पर छतरी में बैठ दर्शन देंगी राधारानी, श्रद्धालुओं की सुविधा को होगी वनवे व्यवस्था

संवाद सूत्र, बरसाना (मथुरा)। इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त को पड़ रही है। ऐसे में इस बार मंदिरों में अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर अधिकारी भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। बरसाना में एसडीएम गोवर्धन व सीओ गोवर्धन ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए।



पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में एसडीएम गोवर्धन सुशील कुमार सिंह ने कहा हरियाली तीज की शाम राधारानी डोला में बैठकर नीचे स्थित सफेद छतरी में दर्शन देंगी। विशेष दर्शन के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ेंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए हमें राधारानी मंदिर मार्ग वनवे करना होगा। सुदामा चौक की पुरानी सीढ़ियों से श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जाएगा।

भीड़ नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह रस्सा लगाए जाएंगे, ताकि एक साथ श्रद्धालु सफेद छतरी पर एकत्र न हो। श्रद्धालुओं को निकास द्वार से निकाला जाएगा। वहीं जयपुर मंदिर से आने वाले परिक्रमार्थियों को बड़ी सिंहपौर से प्रवेश कराया जाएगा। सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह ने कहा हरियाली तीज इस बार 15 अगस्त को है, ऐसे में भीड़ अधिक हो सकती है।

सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक कस्बा में वाहनों की नोएंट्री रहेंगी। जयपुर मंदिर मार्ग पर बाइक पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगी। बैठक में जयपुर मंदिर से लेकर राधारानी मंदिर मार्ग एवं हमारो प्यारो बरसाना गेट व लाड़ो द्वार पर अतिक्रमण हटाने पर भी चर्चा हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।