हरियाली तीज पर दो लाख की पोशाक धारण करेंगे ठाकुर बांकेबिहारी, दिल्ली के डिजायनर ने तैयार की ड्रेस; सज गया मंदिर

संवाद सहयोगी, वृंदावन। हरियाली तीज पर ठाकुर बांकेबिहारीजी वर्ष में एक ही दिन बेशकीमती स्वर्ण-रजत हिंडोला में विराजित होकर भक्तों को दर्शन देंगे। उनकी पोशाक भी अद्भुत है। दिल्ली के ड्रेस डिजाइनर ने ठाकुरजी की हरे रंग की पोशाक तैयार की है, जिसका बार्डर लाल रंग का रखा है।

दो लाख रुपये कीमत की इस पोशाक को धारण कर जब ठाकुरजी भक्तों को स्वर्ण-रजत हिंडोला में दर्शन देंगे तो उनके चारों ओर ललिता, विशाखा, रंगदेवी और चित्रलेखा सखी चंवर झलेंगी। ठाकुरजी की यही दिव्य झांकी भक्तों को आल्हादित करती है। यही कारण है हरियाली तीज के दिन लगभग पांच लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है।

ठाकुर बांकेबिहारीजी हरियाली तीज पर जब भक्तों को स्वर्ण-रजत हिंडोला में बैठ भक्तों को दर्शन देंगे, तो उन्हें हरे रंग की आकर्षक पोशाक धारण कराई जाएगी। यह पोशाक बांकेबिहारीजी के ही सेवायत ने भक्त के जरिए दिल्ली के नामचीन ड्रेस डिजाइनर रतिराम रामविनोद से तैयार कराई है। इसकी कीमत लगभग दो लाख रुपये है।

इस पोशाक की खासियत है कि हरे रंग के कपड़े में लाल रंग का बार्डर लगाया गया है और हाथ से पूरी पोशाक पर मीनाकारी की गई है। ठाकुरजी हिंडोला में भक्तों के प्रेम भरी डोरी से झोटे ले रहे होंगे, तो उनके समीप खड़ीं श्रीराधारानी की सखियां इनमें ललिता, विशाखा, रंगदेवी और चित्रलोखा आराध्य की सेवा में चंवर झलाते हुए दर्शन देंगी।