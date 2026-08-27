बांकेबिहारी मंदिर: जगमोहन भेंट भी न रही पास, चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेवायतों की टूटती आस
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बांकेबिहारी मंदिर के सेवायतों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जगमोहन का चढ़ावा अब मंदिर कोष में जमा होगा। इससे लाखों की कमाई करने वाले सेवायतों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन चढ़ावा मंदिर कोष में जमा करने को कहा।
सेवायतों को लाखों की आय से वंचित होना पड़ेगा।
बांकेबिहारी मंदिर में सेवायत परंपरा पर गहरा असर।
जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावे से कभी सेवायतों की पांचों उंगलियां घी में थीं। परंतु अब वहां आने वाली पाई-पाई मंदिर कोष में जमा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सेवायतों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। आखिर अब उनका खर्च कैसे चलेगा। वह यह मानते थे कि जगमोहन (गर्भगृह के आगे का चबूतरा) पर अर्पित होने वाला चढ़ावा तो सेवायतों को जाने की परंपरा ही है।
सुप्रीम कोर्ट भी इसे नहीं रोकेगा। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय की इस परंपरा पर रोक और बंटवारे की व्यवस्था से उनके सामने आर्थिक संकट आएगा। अभी तक एक दिन की पूरी सेवा में लाखों रुपये सेवायतों के हिस्से में आ जाते हैं, नई व्यवस्था से बहुत कम राशि मिलने की संभावना है।
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में तीन सेवाएं हैं। सुबह राजभोग, दोपहर में शृंगार, और रात में शयन भोग। सुबह-शाम की दोनों सेवाओं के सेवायत अलग-अलग हैं।
दोपहर की उनमें कभी सुबह तो कभी शाम में बंटती है। वर्ष 1939 में तैयार मंदिर की नियमावली के अनुसार दानपेटिका, कार्यालय में ठाकुर जी को अर्पित भेंट और आभूषण मंदिर के कार्यालय में जमा होते हैं। जगमोहन में अर्पित होने वाले चढ़ावा, आभूषण पर सेवाधिकारी का अधिकार है।
मंगलवार को उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो और फोटो साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि सेवायत और उनके सहयोगी भंडारी चढ़ावे को अपनी जेब में रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में आने वाली पाई-पाई कोष में जमा करने को कहा।
यह भी कहा कि मंदिर कोष में जाने के बाद सेवायतों को हिस्सा मिलेगा। ऐसे में सेवायतों और भंडारी के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित होगी। सेवायत गोपी गोस्वामी कहते हैं कि जगमोहन का चढ़ावा भी मंदिर कोष में जमा होगा तो, सेवायत परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होगा।
जगन्नाथ गोस्वामी के वंशजों में तीन भागों में बटी है सेवा
मंदिर सेवायत आचार्य गोपी गोस्वामी ने बताया ठाकुरजी की सेवा परंपरा जगन्नाथ गोस्वामी ने निधिवन राज मंदिर में की थी। उनके बाद उनके तीन पुत्रों में गोपीनाथ को शृंगार, मेघश्याम को राजभोग और मुरारीलाल को शयनभोग सेवा मिली।
गोपीनाथ का दो पीढ़ी के बाद वंश खत्म हो गया। उनकी शृंगार सेवा का बंटवारा राजभोग व शयनभोग में हुआ। एक वर्ष शृंगार सेवा राजभोग सेवाधिकारी करते हैं, एक वर्ष शयनभोग सेवाधिकारी करते हैं। वर्तमान में जगन्नाथ गोस्वामी की 19वीं पीढ़ी के सेवायत हैं।
ये अंतर है सेवायत और पुजारी में
ब्रज के प्राचीन मंदिरों में ठाकुरजी की सेवा करने वाले सेवायत कहे जाते हैं। ये मंदिर के स्वामी भी माने जाते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बाहर का कोई व्यक्ति उस मंदिर में ठाकुरजी की सेवा पूजा नहीं कर सकता।
वहीं, पुजारी मंदिर प्रबंधन द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। पुराने निजी मंदिर इनमें रंगजी मंदिर में पुजारी को सेवा परंपरा का अधिकार है, जबकि वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में केवल सेवायत परंपरा ही चली आ रही है।
बांकेबिहारी मंदिर में सबसे अधिक 22 दिन सबसे कम एक दिन की सेवा
वर्तमान में राजभोग सेवायतों की संख्या 70 होने के कारण सर्वाधिक सेवा 22 दिन की मिलती है। शयनभोग में लगभग 350 सेवायत होने के कारण सर्वाधिक दिन की सेवा 22 दिन की और सबसे कम सेवा एक दिन यानि चार घंटे की ही है। शयनभोग सेवायतों में अधिकतर सेवायतों की सेवा दो या चार दिन की ही है।