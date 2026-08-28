ठाकुर बांकेबिहारी को बहनों ने भेजी राखी-चिट्ठियां, लिखा- शादी ऐसे परिवार में हो, जहां आपकी सेवा होती हो

जागरण संवाददाता, मथुरा। रक्षाबंधन पर ठाकुर बांकेबिहारी जी की कलाई पर राखी बांधने के लिए देशभर के अनेक शहरों से करीब ढाई हजार राखियों के पैकेट पहुंचे।

इन पैकटों में बहनों ने अपने भाव भरे पत्र भी भेजे हैं। किसी बहन ने अपने परिवार की समृद्धि मांगी है तो किसी ने परिवार को अपना आशीर्वाद देने की मांग की है। लेकिन, कई बहनें तो बांकेबिहारीजी को भाई का फर्ज निभाने का उलाहना देने से भी नहीं चूकीं।

रक्षाबंधन के दिन खुद मंदिर पहुंचकर सैकड़ों महिलाओं व युवतियों ने ठाकुरजी के प्रतीकात्मक रेलिंग पर राखी बांधकर उनसे रक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार की सुबह मंदिर के पट खुले तो शृंगार आरती के बाद सेवाधिकारी ने देशभर की बहनों की राखियां ठाकुरजी के चरणों में अर्पित कीं। इसके साथ राखी संग बहनों द्वारा भेजे गए पत्र भी पढ़कर सेवाधिकारी ने ठाकुरजी को सुनाए।