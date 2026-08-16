इत्र की मालिश, चांदी की कंघी और पान-लड्डू... तीज पर दर्शन देने के बाद बांकेबिहारी ने किया सुख सेज पर आराम

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। हरियाली तीज पर दिनभर बेशकीमती स्वर्ण-रजत हिंडोले में बैठ भक्तों को दर्शन देकर थके लाड़ले बांकेबिहारी ने रात में सुखसेज पर विश्राम किया। गुलाबी रंग में रंगे शनील के विस्तरों से बनी सेज पर हीरे-मोती की झालरों से सजावट की गई थी। रात में ठाकुरजी को भूख न लगे, इसका भी ख्याल रखा गया और सुबह उठने पर जरूरत के मुताबिक चांदी की कंघी भी ठाकुरजी की सुखसेज के समीप रखी गई।

इससे पहले बेरीवाल परिवार की महिलाओं ने ठाकुरजी के बेशकीमती स्वर्ण-रजत हिंडोले के हर भाग को अलग-अलग उतारकर उन्हें रुई में पैक करके उनके बॉक्स में रखा। प्रबंधन ने इस बेशकीमती झूले को एक बार फिर मंदिर के तोषखाने में रखवा दिया।