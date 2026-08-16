इत्र की मालिश, चांदी की कंघी और पान-लड्डू... तीज पर दर्शन देने के बाद बांकेबिहारी ने किया सुख सेज पर आराम
हरियाली तीज पर भक्तों को दर्शन देने के बाद वृंदावन में लाड़ले बांकेबिहारी ने सुख सेज पर विश्राम किया। गुलाबी रंग के शनील के बिस्तर पर हीरे-मोती की झालरों से सजी इस सेज पर ठाकुरजी के आराम के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं रखी गईं।
HighLights
हरियाली तीज पर बांकेबिहारी ने स्वर्ण-रजत हिंडोले में दर्शन दिए
दिनभर के दर्शन के बाद ठाकुरजी ने सुखसेज पर विश्राम किया
सुखसेज पर इत्र मालिश, चांदी की कंघी, पान, लड्डू रखे गए
संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। हरियाली तीज पर दिनभर बेशकीमती स्वर्ण-रजत हिंडोले में बैठ भक्तों को दर्शन देकर थके लाड़ले बांकेबिहारी ने रात में सुखसेज पर विश्राम किया। गुलाबी रंग में रंगे शनील के विस्तरों से बनी सेज पर हीरे-मोती की झालरों से सजावट की गई थी। रात में ठाकुरजी को भूख न लगे, इसका भी ख्याल रखा गया और सुबह उठने पर जरूरत के मुताबिक चांदी की कंघी भी ठाकुरजी की सुखसेज के समीप रखी गई।
इससे पहले बेरीवाल परिवार की महिलाओं ने ठाकुरजी के बेशकीमती स्वर्ण-रजत हिंडोले के हर भाग को अलग-अलग उतारकर उन्हें रुई में पैक करके उनके बॉक्स में रखा। प्रबंधन ने इस बेशकीमती झूले को एक बार फिर मंदिर के तोषखाने में रखवा दिया।
हरियाली तीज पर सोने-चांदी के झूले में दिए थे दर्शन
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में हरियाली तीज पर साल में एक दिन ही ठाकुर बांकेबिहारीजी बेशकीमती स्वर्ण-रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। दिनभर में दर्शन देने के बाद थे आराध्य बांकेबिहारीजी की रात को सेवायतों ने इत्र से मालिश की और फिर उन्हें सुखसेज पर विश्राम करवाया।
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आराम के लिए सुख सेज पर ले जाते हैं
मंदिर सेवायत आचार्य गोपी गोस्वामी ने बताया बिहारीजी श्रद्धालुओं को झूले में दर्शन देने के उपरांत थक जाते हैं। उन्हें आराम देने के लिए पूरे साल में एक दिन सुख सेज पर ले जाया जाता है। यहां सुख सेज के समीप चांदी के स्टूल पर आराध्य के लिए पान का बीड़ा, रजत कलश में पानी, रजत कंघी, आदमकद रजत आइना एवं लड्डू रखे गए। ताकि ठाकुरजी को रात को भूख लगे तो लड्डू का भोग लगा सकें।