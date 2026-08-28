ठाकुर बांकेबिहारी को बनाया भाई, वृंदावन में रक्षाबंधन पर बहनों ने अर्पित की राखी

संवाद सहयोगी, वृंदावन। रक्षाबंधन पर ठाकुर बांकेबिहारी जी की कलाई पर राखी बांधने के लिए देशभर के अनेक शहरों से करीब ढाई हजार राखियों के पैकेट पहुंचे। इन पैकटों में बहनों ने अपने भाव भरे पत्र भी भेजे हैं। किसी बहन ने अपने परिवार की समृद्धि मांगी है तो किसी ने परिवार को अपना आशीर्वाद देने की मांग की है।

लेकिन, कई बहनें तो बांकेबिहारीजी को भाई का फर्ज निभाने का उलाहना देने से भी नहीं चूकीं। रक्षाबंधन के दिन खुद मंदिर पहुंचकर सैकड़ों महिलाओं व युवतियों ने ठाकुरजी के प्रतीकात्मक रेलिंग पर राखी बांधकर उनसे रक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार की सुबह मंदिर के पट खुले तो शृंगार आरती के बाद सेवाधिकारी ने देशभर की बहनों की राखियां ठाकुरजी के चरणों में अर्पित कीं। इसके साथ राखी संग बहनों द्वारा भेजे गए पत्र भी पढ़कर सेवाधिकारी ने ठाकुरजी को सुनाए इनमें राखी के साथ भेजे पत्र में देहरादून की कविता कहती हैं भैया बांकेबिहारी आप अंतरयामी हो, क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंची।

हे नाथ मेरी कब सुनोगे? घर परिवार में छोटों की शादी हो रही है। मेरी उम्र निकली जा रही है। लेकिन, मेरे भाई बांकेबिहारी को मेरी चिंता क्यों नहीं। मुझे ऐसा परिवार चाहिए, जहां आपकी सेवा होती हो। आप कैसे भी इस वर्ष मेरे लिए वर दिला दो। बठिंडा से दक्षा चुघ ने लिखे पत्र में कहा है आप मेरी भावना को अच्छी तरह से जानते हो भैया बांकेबिहारीजी। मेरी मेहनत पर अपनी कृपा जोड़ दो प्रभु।