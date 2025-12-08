Banke Bihari Mandir: ठाकुर जी ने बनाई फूलों से दूरी, अब धारण कर रहे मोती की माला; बदलाव के पीछे ये है वजह
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सर्दी बढ़ने के साथ ही ठाकुर जी की भोगराग सेवा और पहनावे में बदलाव किया गया है। अब उन्हें गर्म पोशाक धारण कराई जा रही ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (आगरा)। सर्दी का असर बढ़ रहा है। ऐसे में ठाकुर बांकेबिहारी की भोगराग सेवा से लेकर पहनावे में भी बदलाव कर दिया गया है। अब आराध्य को गर्म पोशाक धारण कराई जा रही है।
ठाकुर जी के भोग में ड्राइ फ्रूट्स, केसर व गर्म तासीर के व्यंजनों की मात्रा में वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ ही ठाकुरजी को फूलों से निकलने वाले पानी से ठंड का प्रभाव न हो। इसका भी रास्ता निकालते हुए सेवायतों ने अब फूलों की माला से दूरी बना ली है।
ठाकुरजी को अब फूल की जगह मोतियों की माला धारण कराई जा रही है। मंदिर की सजावट में भी फूलों से दूरी बना ली गई है।
ठाकुर बांकेबिहारीजी के सेवायत आराध्य की सेवा-पूजा एक बालक के रूप में ही करते हैं। जिस तरह ब्रज के घरों में मौसम के अनुसार बालकों की देखभाल की तर्ज पर लड्डूगोपाल की सेवा माताएं करती हैं।
ठीक इसी तरह ठाकुर बांकेबिहारी के सेवायत भी मौसम के अनुसार ठाकुरजी का पहनावा, भोगराग तय करते हैं। सर्दी का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सेवायतों ने अब ठाकुरजी के श्रृंगार में फूलों का उपयोग बंद कर दिया है।
मंदिर सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी ने कहा कि सर्दी के दिनों में ठाकुरजी की भोगराग, पोशाक की सेवा में बदलाव हमेशा से होता आया है।
मंदिर की सजावट में भी नहीं हाेता फूलों का उपयोग
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में सर्दी का प्रभाव बढ़ने के साथ ठाकुरजी के श्रृंगार में फूलों की सेवा तो बंद कर ही दी गई है। इसके साथ ही मंदिर की सजावट में फूलों का उपयोग नहीं हो रहा। मंदिर सजाने के लिए कपड़े की सजावट के साथ गुब्बारों की सजावट हो रही है।
