Banke Bihari Mandir: श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं, तीन स्थानों पर बनेंगी डिस्पेंसरी और खोया पाया शिविर

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलिंग व्यवस्था जल्द शुरू होगी। रेलिंग के साथ ही तीन जगह स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही खोया पाया शिविर भी लगेगा।

रेलिंग इस तरह से बनाई जा रही है कि श्रद्धालु यहां सेल्फी के लिए न रुक सकें। ज्यादातर सेल्फी लेने के कारण ही यहां श्रद्धालुओं का ठहराव अधिक देर तक रहता है और स्थिति बिगड़ जाती है।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को कतारबद्ध दर्शन कराने के लिए रेलिंग की लगाई जानी है। इसके लिए बुधवार को आइआइटी रुड़की की टीम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ सर्वे कर लिया।

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने रेलिंग का प्रारूप तैयार किया है। इसके मुताबिक गेट संख्या दो व तीन से ही रेलिंग शुरू होगी। दोनों ही गेटों पर तीन रेलिंग में से होकर श्रद्धालु मंदिर में पहुंचेंगे।

यह रेलिंग मंदिर प्रांगण में गर्भगृह के सामने से होकर निकास द्वारा गेट संख्या चार व एक तक बनाई जा रही है। इससे श्रद्धालु रेलिंग से बाहर निकल ही नहीं सकेंगे और मंदिर के अंदर ठहराव नहीं होगा।

गेट संख्या दो में लगने वाली एक रेलिंग वीआइपी, आपातकाल के लिए स्थाई रूप से रहेगी। दूसरी रेलिंग में एक में महिलाएं व दूसरी में पुरुष श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। इसी तरह गेट संख्या तीन से निकासद्वार संख्या चार तक रेलिंग व्यवस्था की गई है।