Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Banke Bihari Mandir: श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं, तीन स्थानों पर बनेंगी डिस्पेंसरी और खोया पाया शिविर

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही रेलिंग व्यवस्था शुरू होगी। रेलिंग के साथ तीन स्थानों पर स्वास्थ्य विभ ...और पढ़ें

    Hero Image

    Banke Bihari Mandir के अंदर दर्शन को उमड़ी भीड़।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलिंग व्यवस्था जल्द शुरू होगी। रेलिंग के साथ ही तीन जगह स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही खोया पाया शिविर भी लगेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलिंग इस तरह से बनाई जा रही है कि श्रद्धालु यहां सेल्फी के लिए न रुक सकें। ज्यादातर सेल्फी लेने के कारण ही यहां श्रद्धालुओं का ठहराव अधिक देर तक रहता है और स्थिति बिगड़ जाती है।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को कतारबद्ध दर्शन कराने के लिए रेलिंग की लगाई जानी है। इसके लिए बुधवार को आइआइटी रुड़की की टीम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ सर्वे कर लिया।

    मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने रेलिंग का प्रारूप तैयार किया है। इसके मुताबिक गेट संख्या दो व तीन से ही रेलिंग शुरू होगी। दोनों ही गेटों पर तीन रेलिंग में से होकर श्रद्धालु मंदिर में पहुंचेंगे।

    यह रेलिंग मंदिर प्रांगण में गर्भगृह के सामने से होकर निकास द्वारा गेट संख्या चार व एक तक बनाई जा रही है। इससे श्रद्धालु रेलिंग से बाहर निकल ही नहीं सकेंगे और मंदिर के अंदर ठहराव नहीं होगा।

    गेट संख्या दो में लगने वाली एक रेलिंग वीआइपी, आपातकाल के लिए स्थाई रूप से रहेगी। दूसरी रेलिंग में एक में महिलाएं व दूसरी में पुरुष श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। इसी तरह गेट संख्या तीन से निकासद्वार संख्या चार तक रेलिंग व्यवस्था की गई है।

    मंदिर में रेलिंग व्यवस्था लागू होने के साथ दिव्यांग, बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए गेट संख्या पांच से एक रेलिंग लगाई जाएगी।

     

    तीन जगह बनेंगे डिस्पेंसरी व खोया पाया शिविर

    मंदिर में रेलिंग लगाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चबूतरों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व खोया-पाया शिविर लगाए जाएंगे। पहला गेट संख्या तीन, दूसरा गेट संख्या एक के समीप तथा तीसरा गेट संख्या चार के बाहर चबूतरे पर बनेंगे।

    यहां जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तत्काल प्राथमिक उपचार मिलेगा ही, स्वजन के गुम होने पर शिविर में संपर्क कर श्रद्धालु स्वजन से मिल भी सकेंगे।

     

    अलग-अलग रेलिंग से गुजरेंगे महिला-पुरुष

    उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सदस्य सेवायत दिनेश गोस्वामी बताते हैं कि मंदिर में रेलिंग व्यवस्था लागू होने के साथ मंदिर के प्रवेशद्वार से ही श्रद्धालु महिला व पुरुष अलग-अलग रेलिंग से होकर मंदिर में प्रवेश करेंगे और बाहर निकेलेंगे।

    ऐसे में श्रद्धालुओं का ठहराव भी नहीं होगा और सेल्फी आदि के कारण होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव भी नहीं बनेगा।