बांकेबिहारी के सामने युवक-युवती ने पहनाई एक-दूसरे को अंगूठी, वीडियो वायरल होने पर खलबली

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में व्यवस्थाएं संभल नहीं पा रही हैं। पहले ठाकुर जी के सामने केक काटा गया। अब एक युवक और युवती ने मंदिर के वीआइपी कटहरे में खड़े होकर एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई। बुधवार को इस घटना की वीडियो प्रसारित हुआ। अंगूठी पहनाने की घटना मंगलवार की बताई जा रही है।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के वीआइपी कटहरे में एक युवक और युवती एक-दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं। इसका पूरा वीडियो बनाया गया। वीडियो में युवक बांकेबिहारी मंदिर में अंगूठी पहनाकर मंदिर में सगाई करने की बात कह रहा है। कहा कि मेरी इच्छा थी कि बिहारी जी के सामने सगाई हो।

बुधवार को यह वीडियो प्रसारित होने के बाद मंदिर की व्यस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ दिन पहले बरेली के मेयर ने भी अपने जन्मदिन पर ठाकुर जी के सामने केक काटा था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने ऐसे कार्यों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है।