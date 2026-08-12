बांकेबिहारी के दर्शन करने में छूटे पसीने, भीड़ की धक्का-मुक्की में निकलीं चीखें; एक श्रद्धालु बेहोश

संवाद सहयोगी, वृंदावन। हरियाली अमावस पर बुधवार को ठाकुर बांकेबिहारी ने इस वर्ष के अंतिम दिन फूलबंगला में विराजित होकर दर्शन दिए। उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अधिक भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को कदम-कदम कठिनाइयों से जूझना पड़ा। मंदिर आने वाले मुख्य प्रवेश मार्गों पर हालात ये कि एक-एक कदम आगे बढ़ाने को श्रद्धालु जूझ रहे थे।

पीछे से आगे बढ़ने का दबाव लगातार बना रहा। विद्यापीठ से लेकर मंदिर तक आपाधापी से जूझते, पुलिस के बैरियर पर आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार करते उमसभरी गर्मी में पसीने से तरबतर श्रद्धालु लगभग दो घंटे में मंदिर के अंदर पहुंचे तो आराध्य के दर्शन मिले। आगरा के एक श्रद्धालुओं की भीड़ में फंसकर तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए।

बुधवार सुबह ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में हालात काफी बिगड़ गए। हरियाली अमावस पर वर्ष का अंतिम फूलबंगला सजा था। ऐसे में सुबह पट खुलने से पहले छह बजे ही श्रद्धालु मंदिर के आसपास पहुंचने लगे। मंदिर के पट खुलते तब तक तो चबूतरे से पहले विद्यापीठ और जुगलघाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा रास्ता पट गया। विद्यापीठ पर लगातार श्रद्धालुओं के कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे।

रास्ते में पुलिस के बैरियर पर श्रद्धालुओं को रोका गया था। ऐसे में पीछे से लगातार भीड़ का दबाव बनता रहा। भीड़ के बीच एक-एक कदम आगे बढ़ाने को श्रद्धालु जूझते रहे और पीछे से लगातार आगे बढ़ने को धक्के लगते रहे। भीड़ का दबाव ऐसा उमस से हर कोई पसीने से तरबतर था।

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