आयुषी मर्डर केस: मां-बाप को आजीवन कारावास, यमुना एक्सप्रेसवे के पास लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिली थी लाश

जागरण संवाददाता, मथुरा। चार साल पहले एक युवती का शव यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर ट्रॉली बैग में मिला था। पुलिस पड़ताल में माता-पिता को आरोपी बनाया गया था। बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले माता-पिता को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास और पिता पर सात व मां पर छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया 18 नवंबर 2022 को राया के यमुना एक्सप्रेस के लिंक रोड स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के पास लाल रंग के ट्राॅली बैग में 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। युवती की बाईं छाती में गोली का निशान था। सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान उसके ऊपर हुई बेरहमी की तरफ इशारा कर रहे थे।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज युवती की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए। 21 नवंबर को मृतका की पहचान दिल्ली के बदरपुर मोड़ बंद एक्सटेंशन निवासी 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में हुई। पुलिस ने हत्याकांड का राजफाश करते हुए बताया कि आयुषी की हत्या उसके पिता नितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की है।

हत्या के बाद पत्नी ब्रजबाला की मदद से शव को छिपाने के लिए यमुना एक्सप्रेस के लिंक मार्ग पर फेंक दिया। पुलिस ने युवती की मां ब्रजबाला और पिता नितेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद दोनों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट में हुई।