Rohingya Muslims: ATS और मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आठ घंटे चले अभियान में 40 रोहिंग्या मुसलमान पकड़े

ATS Arrests Rohingya Muslims From Mathura एटीएस ने पकड़े 40 रोहिंग्या मुसलमान। आधी रात में चली कार्रवाई के बाद तीन स्थानों से इन्हें पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहिंग्या मुसलमान यहां आए हैं और कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। इन सभी से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है।

