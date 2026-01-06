नौ जनवरी को वृंदावन के केशवधाम आ सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, UP-MP और राजस्थान के सीएम भी करेंगे शिरकत

संवाद सहयोगी, वृंदावन। संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत दस जनवरी तक वृंदावन के केशवधाम में प्रवास करेंगे। इस दौरान वह संघ के पदाधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर मंथन तो कह ही रहे हैं। नौ जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भी आ सकते हैं। उनसे मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। कई गंभीर मुद्दों पर मंथन हो सकता है। अमित शाह के अलावा वृंदावन आ रहे सीएम योगी व अन्य कई दिग्गज राजनीतिक भी भागवत से मिलने आएंगे।



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक के बाद आठ व नौ जनवरी को संघ के अनुषांगिक संगठनों के साथ संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत बैठक करेंगे। नौ जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भी आने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अमित शाह केशवधाम में संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे और कुछ गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संघ प्रमुख से मुलाकात के दौरान प्रदेश और केंद्र पर महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है।

हालांकिअभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दस जनवरी को नाभापीठ सुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल समेत कई राजनीतिक दिग्गज भी आएंगे। यह सभी लोग संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।



सुरक्षा के मजबूत इंतजाम



केशव धाम परिसर में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की भी तैनाती की गई है, परिसर के आसपास किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर जरूरी वस्तुएं लेकर आ रहे लोग भी सघन चेकिंग से गुजर रहे हैं। केशव धाम परिसर के पास बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोक दी गई है, मीडिया का प्रवेश भी वर्जित है।

स्थानांतरण के बाद संघ प्रमुख से मिले एसबी सिंह, चर्चा तेज



केशवधाम में संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत से मुलाकात करने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। दिनभर बैठक के बीच दोपहर करीब 12 बजे हाल में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद से स्थानांतरित हुए एसबी सिंह भी संघ प्रमुख से मिलने पहुंचे। वह अपनी गाड़ी खुद ही चलाकर वहां पहुंचे।