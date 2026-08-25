संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य के लिए भक्त ने की 350 Km दंडवती कांवड़ यात्रा, 62 दिन में पूरी की हरिद्वार से वृंदावन यात्रा
फरीदाबाद के एक भक्त रमण ने संत प्रेमानंद के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए हरिद्वार से वृंदावन तक 350 किमी की दंडवती कांवड़ यात्रा पूरी की। उन्होंने ...और पढ़ें
HighLights
फरीदाबाद के भक्त रमण ने की 350 किमी दंडवती यात्रा
संत प्रेमानंद के उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु गंगाजल लाए
हरिद्वार से वृंदावन तक 62 दिनों में पूरी की कठिन यात्रा
संवाद सहयोगी वृंदावन (मथुरा)। सावन के महीने में संत प्रेमानंद के उत्तम स्वास्थ की कामना को लेकर हरिद्वार से गंगाजल की कांवड़ लेकर दंडवती करते हुए फरीदाबाद का एक भक्त 350 किमी लंबा सफर तय करके सोमवार को वृंदावन पहुंचे। भक्त की इच्छा है कि संत प्रेमानंद हमेशा स्वस्थ रहें और लोगों के जीवन को अपने संदेशों से परिवर्तन लाने के प्रयास करते रहें।
फरीदाबाद के श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे हैं वृंदावन
हरियाणा के फरीदाबाद निवासी भक्त रमण ने संकल्प लेकर संत प्रेमानंद के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए हरिद्वार से 20 जून को कांवड़ लेकर दंडवती करते हुए वृंदावन की ओर रवाना हुए।
350 किलोमीटर की दंडवती कांवड़ यात्रा कर रहे युवक की इच्छा है कि संत प्रेमानंद महाराज हमेशा स्वस्थ रहें और लोगों के जीवन में अपने संदेशों से परिवर्तन लाते रहें। फरीदाबाद का युवक हरिद्वार से गंगा जल कांवर में लेकर वृंदावन पहुंचा है।
बोले, संत के स्वास्थ्य लाभ के लिए लाए कांवड़
भक्त रमण ने बताया वह संत प्रेमानंद के प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि वह तीन वर्ष से उनको फालो करने लगे। रमण जब भी समय मिलता है वह संत प्रेमानंद के दर्शनों के लिए वृंदावन चले आते हैं। वह प्रतिदिन छह से सात किमी दंडवती करते हुए 62वें दिन श्रीराधा केलिकुंज आश्रम पहुंचे हैं। कांवड़ यात्रा में उनके चार दोस्त भी रहे। तीन दोस्त उनके लिए रास्ते में कोई रुकावट न आने की व्यवस्था करते हैं।
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