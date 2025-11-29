Language
    दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, मेरठ और पंतनगर जाएंगे 80 पशुपालक

    By Rakesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:28 PM (IST)

    मथुरा में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पराग डेयरी 80 पशुपालकों को मेरठ और पंतनगर में प्रशिक्षण दिलाएगी। डेयरी निष्क्रिय समितियों को बदलकर सक्रिय समितियां बना रही है। एक लाख लीटर क्षमता का नया प्लांट बन रहा है, जिसमें दही, घी, पनीर जैसे उत्पाद बनेंगे। वर्तमान में 16 हजार लीटर दूध का संग्रहण हो रहा है, जिसे और बढ़ाया जाएगा।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। पराग डेरी दुग्ध संघ जिले में दुग्ध संग्रह के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन पर भी काम कर रहा है। निष्क्रिय दुग्ध समितियों को बंद कर उनके स्थान पर सक्रिय समितियों का गठन किया जा रहा है, ताकि उनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा दुग्ध संग्रह किया जा सके। यही नहीं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 80 पशुपालकों और किसानों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।

    मेरठ और पंतनगर पराग डेरी में दिलाया जाएगा तीन दिवसीय प्रशिक्षण

    पराग डेरी के माध्यम से आने वाले समय में पैक्ड दुग्ध और अन्य दुग्ध उत्पादकों की बिक्री की जानी है। फिलहाल पराग डेरी को एक लाख लीटर की क्षमता वाला बनाया जा रहा है। इस नए प्लांट में दही, घी, पालीपैक दूध, पनीर, मक्खन, खोवा, फ्लेवर्ड मिल्क आदि उत्पाद बनाए जाएंगे। यह नया प्लांट करीब तीन हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। वर्तमान में जिले में प्रतिदिन 16 हजार लीटर से अधिक दुग्ध संग्रहण हो रहा है, जबकि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए दुग्ध उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जिले के 80 पशुपालकों को मेरठ और पंतनगर में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।


    आने वाले समय में मथुरा में पैक्ड दुग्ध और अन्य उत्पादों की शुरू होनी है सप्लाई

    मेरठ पराग डेरी में स्थापित ट्रेनिंग सेंटर में दुग्ध उत्पादकों को दूध से पनीर, पेड़ा और छैना आदि को दिखाया जाएगा। यहीं पर स्थित पराग पशु आहार केंद्र में पशुओं को उचित आहार की जानकारी दी जाएगी। ऐसे आहारों के बारे में बताया जाएगा, जिनसे पशु अधिक से अधिक दूध देते हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों के चिकित्सक भी पशुओं की बीमारी के बारे में बताएंगे ताकि दुग्ध उत्पादन में अड़चन न हो। यह प्रशिक्षण तीन दिन का होगा, जिसके लिए किसानों और पशुपालकों का चयन किया जा रहा है।



    पशुपालकों और किसानों को अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। लगभग 80 किसानों का चयन किया जा रहा है, जो पशुपालन करते हैं। जल्द ही जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। - रनवीर सिंह, चेयरमैन जिला दुग्ध संघ