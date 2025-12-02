Language
    सब्जी लाने की कहकर निकली 12वीं की छात्रा, पोखर में कूदकर दे दी जान, पिता भी कर चुके आत्महत्या

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    मथुरा में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने पोखर में कूदकर आत्महत्या कर ली। वह सब्जी लाने के बहाने घर से निकली थी और फिर वापस ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संसू, जागरण, राया (मथुरा)। गोपाल बाग स्थित पोखर में मंगलवार सुबह 16 वर्षीय किशोरी ने पोखर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी को कूदता देख एक किसान ने शोर मचाया।

    उसे बचाने के लिए बांस भी तालाब में डाला, लेकिन तब तक किशोरी गहरे पानी में जा चुकी थी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया।

    राया थाने के मुहल्ला गढ़ी की रहने वाली कीर्ति कक्षा 12वीं की छात्रा थी। मंगलवार सुबह सात बजे वह घर से पालक लाने की कहकर निकली थी। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। किशोरी गोपाल बाग स्थित पोखर में पहुंची और छलांग लगा दी।

    पोखर के पास खड़े एक किसान ने उसे कूदते देख लिया। उसने मौके पर पहुंचकर किशोरी को बचाने के लिए एक बांस भी उसकी ओर किया, लेकिन वह तब तक नीचे गहरे पानी में समा चुकी थी। किसान ने यूपी डायल 112 पुलिस को फोन कर सूचना दी।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से किशोरी के शव को बाहर निकाला और कब्जे में लिया। मृतका कीर्ति के पिता मनोज ने करीब आठ माह पहले गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

    लोगों का कहना है कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि पिता की मृत्यु से मानसिक रूप से आहत होकर कीर्ति ने यह कदम उठाया होगा।

    राया थाना प्रभारी रवि भूषण शर्मा ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किशोरी द्वाराा आत्महत्या करना सामने आ रहा है। मामले की जांच की जा रही है।