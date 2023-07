Vegetables Price Hiked: सब्जियों के भाव से हैरान, बिगड़ा रसोई का बजट, टमाटर के बढ़े दाम तो खटाई से चला रहे काम

Mainpuri Vegitables Price Hikedगरीबों की पकड़ से निकले परवल मिर्च धनिया और फूल गोभी के भाव। लौकी करेला समेत कई सब्जियां वर्षा की वजह से हो गई हैं महंगी। बाजार में सब्जी की आवक कम है और मांग ज्यादा है। इस कारण महंगी सब्जी लोग खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी सब्जी के दामों में और बढ़ोत्तरी हो सकती है।

मैनपुरी, जागरण संवाददाता। बारिश में सब्जियों पर भी मुसीबत टूटी है। टमाटर, अदरक, धनिया और मिर्च के भाव चौंका रहे हैंं। इस समय आजू-प्याज के अलावा कोई भी सब्जी 40 रुपये किलो से कम नहीं बिक रही। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च-धनिया के के भाव तो लोगों को चौंका रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि सभी सब्जियों के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। एक दिन की बारिश से खरीफ की खेती को फायदा जून में एक ही दिन में हुई रिकार्ड बनाने वाली बारिश से खरीफ खेती को फायदा हो, लेकिन अब इससे मुसीबत बढ़ गई है। सब्जी की कई फसलों के बारिश के पानी में डूबने से नागरिकों पर असर आ गया है। कारोबारियों का कहना है कि अभी सब्जियों के दामों में और इजाफा आएगा। बारिश होने के साथ ही सब्जियों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फसल पानी से सड़ गई है। तोरई, भिंडी, गोभी पर सबसे अधिक असर पड़ा है। टमाटर के बढ़े दाम तो खटाई से चला रहे काम लेनगंज स्थित सब्जी मंडी के दुकानदार गौरव ने बताया कि सब्जी की आवक एक हफ्ते में गिरकर 30 से 20 प्रतिशत ही रह गई है। मांग में कोई कमी नहीं है, ऐसे में भाव और बढ़ना तय हैं। वहीं, नागरिक टमाटर के सुर्ख हाेने से खटाई से काम चलाने लगे हैं। घरों से ही टमाटर की मांग कम होने लगी है। राजा का बाग निवासी विजय कुमार का कहना है कि इस समय मांग के अनुसार सब्जी नहीं मिल पा रही है। थोक के भाव भी बहुत अधिक हैं। आठ-10 रुपये किलो वाली सब्जियां भी इस समय 30-40 रुपये पहुंच गई हैं। बजट में तालमेल बैठाने के लिए मात्रा कम कर दी है। दाल आदि की मात्रा बढ़ा दी है। यह हैं भाव सब्जी- मूल्य अब- एक माह पहले टमाटर- 160- 40

फूल गोभी- 120-80

बंद गोभी- 80-60

अरबी- 60-60

मिर्च- 100-40

धनिया- 150-100

लौकी- 60-20

तोरई- 80-40

प्याज- 20-20

आलू- 20-20 नोट - भाव प्रति किलो।

