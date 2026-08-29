बाइक सवारों का दुस्साहस: ट्रैफिक नियम बताने पर सिपाही को पीटा, पुलिस पहुंचने से पहले भागे युवक
मैनपुरी में कुरावली रोड पर चेकिंग के दौरान सिपाही ने बाइक सवारों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी, जिस पर युवकों ने गाली-गलौज कर उनसे मारपीट की।
HighLights
सिपाही ने बाइक सवारों को यातायात नियमों का पालन करने को कहा
नियम बताने पर युवकों ने सिपाही यादवेंद्र से गाली-गलौज कर मारपीट की
घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली रोड पर चेकिंग के दौरान शनिवार दोपहर चेकिंग के दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवारों को सिपाही ने नियमों का पालन कर चलने की राय दी तो युवकों ने सिपाही से गाली गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर मारपीट कर दी।
कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो मारपीट करने वाला भाग गया। पुलिस ने घायल सिपाही का मेडिकल कराया है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो गया है।
सिपाही ने नियमों का पालन करने की दी हिदायत
यातायात विभाग में तैनात सिपाही यादवेंद्र शनिवार दोपहर को नगर के कुरावली रोड स्थित अटल चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी दोपहर एक बजे के करीब ग्वालटोली के रहने वाले दो युवक पल्सर बाइक को लहराते हुए वहां से गुजर रहे थे तो सिपाही ने रोककर यातायात नियमों का पालन कर चलने की हिदायत दी। इसी बात से बाइक पर पीछे बैठा युवक आग बबूला हो गया और गालियां देने लगा।
सिपाही और युवक के बीच मारपीट। वीडियो की तस्वीर।
कहासुनी के बाद दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट
गाली देने से रोकने पर सिपाही और युवक के बीच मारपीट शुरू हो गई। हंगामा होता देख वहां आसपास के लोग एकत्र हो गए। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों युवक भाग गए।
पुलिस ने घायल सिपाही का कराया मेडिकल
पुलिस ने घायल सिपाही को जिला अस्पताल लाकर मेडिकल कराया। घटना की तहरीर सिपाही यादवेंद्र की ओर से कोतवाली में दी गई है।
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कोतवाल फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सिपाही से मारपीट करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।