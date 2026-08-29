बाइक सवारों का दुस्साहस: ट्रैफिक नियम बताने पर सिपाही को पीटा, पुलिस पहुंचने से पहले भागे युवक

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली रोड पर चेकिंग के दौरान शनिवार दोपहर चेकिंग के दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवारों को सिपाही ने नियमों का पालन कर चलने की राय दी तो युवकों ने सिपाही से गाली गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर मारपीट कर दी।

कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो मारपीट करने वाला भाग गया। पुलिस ने घायल सिपाही का मेडिकल कराया है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो गया है। सिपाही ने नियमों का पालन करने की दी हिदायत यातायात विभाग में तैनात सिपाही यादवेंद्र शनिवार दोपहर को नगर के कुरावली रोड स्थित अटल चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी दोपहर एक बजे के करीब ग्वालटोली के रहने वाले दो युवक पल्सर बाइक को लहराते हुए वहां से गुजर रहे थे तो सिपाही ने रोककर यातायात नियमों का पालन कर चलने की हिदायत दी। इसी बात से बाइक पर पीछे बैठा युवक आग बबूला हो गया और गालियां देने लगा।